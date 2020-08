Gerichte der Redaktion : Diese Pfanne geht immer

Aktualisiert am

Für die ganze Familie zu kochen ist nicht immer einfach. Besonders wenn es gesund und lecker sein und alle satt machen soll. Herausgeber Carsten Knop hat ein Rezept, das all diese Probleme schnell und einfach löst.

Das Kochen für die Familie hat seine Tücken. Allzu lange darf es nicht dauern; die Kinder haben Hunger, erst recht, wenn es sich um Teenager handelt. Es soll satt machen, vollkommen ungesund und vor Fett triefend sollte es aber auch nicht sein. Und ja, was soll man sagen, das eigene Geld verdient man nicht mit Kochen: Womit über die entsprechenden Kochkünste schon alles gesagt ist.

Gesucht ist also ein Rezept, das diese Bedingungen erfüllt, bis hin zu einer gewissen Einfachheit. Allerdings gilt auch hier: Ohne etwas Schnippeln geht es nicht, und eine vorausschauende Planung beim Kochen ist auch hier nötig. Es gilt das Motto: „Wann was wie lange parallel?“ Kurzum: Es geht um die in unserer Familie und bei mir selbst beliebte Zucchinipfanne, von der man sagt, sie habe früher schon kleinere Kinder, die bei uns zu Besuch waren, dazu animiert, zum ersten Mal etwas Grünes zu essen.