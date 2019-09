Kluft zwischen Reich und Arm : Warum diese Hauptstadt eine sozial gespaltene Stadt ist

Kinderreich: das rote Hochhaus in der Siedlung Schelmengraben in Wiesbaden Bild: Marcus Kaufhold

Wer in Wiesbaden mit Arbeitslosen ins Gespräch kommen will, der muss ins Innere Westend gehen. Dort liegt die Arbeitslosenquote mit 13 Prozent am höchsten, während sie in den sieben nordöstlichen Vororten, zu denen Auringen, Hessloch und Igstadt zählen, mit 2,3 Prozent so gut wie keine Rolle spielt. Im Bergkirchenviertel hingegen ist der Anteil der Alleinerziehenden an den Haushalten mit mehr als 37 Prozent besonders ausgeprägt, in Frauenstein liegt er mit weniger als 14 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Und in der der Siedlung Schelmengraben in Dotzheim liegt die Quote der Familien mit mehr als drei Kindern bei mehr als 24 Prozent, in Frauenstein bei weniger als acht Prozent. Das sind einige Ergebnisse der aktuellen Wiesbadener Sozialraumanalyse, die für Autorin Andrea Dingeldein vom Amt für Soziale Arbeit vor allem einen Schluss zulässt. „Diese Stadt ist sozial polarisiert“. Falsch sei der verbreitete Eindruck, Wiesbaden sei eine „ziemlich reiche“ Stadt.