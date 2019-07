Umstrittene Hotelübernachtung : Dienstreisen ohne Ende

Aufenthalte in Tel Aviv und München bringen die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus in Erklärungsnot. Sie übernimmt nun zwar die Kosten, betont allerdings weiterhin, dass die Verlängerung notwendig gewesen sei.

Einen Betrag in der Größenordnung von eintausend Euro hat die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus in dieser Woche an das Land zurückgezahlt. Doch ihre Hoffnung, damit eine Diskussion zu beenden, die nicht nur das Wiesbadener Regierungsviertel seit Tagen in Atem hält, erfüllt sich nicht. „Die Sache ist natürlich nicht erledigt“, sagte Günter Rudolph, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, am Freitag.

„Wir haben mehr als genug Anlass, parlamentarische Aufklärung darüber zu verlangen, welche Dienstreisen mit welchem Hintergrund Frau Sinemus seit ihrem Amtsantritt durchgeführt hat.“ Ausgelöst wurden die Fragen durch eine Israel-Reise, die Sinemus in der letzten Juniwoche mit knapp 30 Begleitern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unternommen hatte. In Tel Aviv wollte sich die parteilose Fünfundfünfzigjährige, die ihr Regierungsamt im Januar übernahm, über Cybersicherheit und andere Themen der digitalen Welt informieren.

Delegationsreise um ein Wochenende verlängert

In Erklärungsnot geriet sie, weil sie die fünftägige Delegationsreise für sich und ihren Pressesprecher um ein Wochenende verlängerte. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete, rechnete Sinemus zwei weitere Übernachtungen in dem für die Gruppe gebuchten Luxushotel dienstlich ab. 380 Euro kostet eine Nacht in dem prachtvollen Hotelgebäude im historischen Hafenviertel Jaffa, dem beliebtesten Stadtteil von Tel Aviv.

Warum die Ministerin meinte, die Dienstreise ausdehnen zu müssen, versuchte sie tagelang zu erklären. Ins Feld führte sie Vor- und Nachbereitungen von Terminen mit ihrem Pressesprecher, Gespräche mit den Vertretern der Außenhandelskammer in Tel Aviv und ein Interview mit „Globes“, einer israelischen Wirtschaftszeitung.

Hätte man das nicht alles auch in den ersten fünf Tagen der Reise erledigen können? Das habe die „Dichte des Programms aller Beteiligten“ nicht zugelassen, ließ die Ministerin ausrichten. Dabei wies das Programm drei Zeitblöcke „zur freien Verfügung“ aus. Am Freitag gab es nach den Angaben der mitgereisten Parlamentarier aus allen Fraktionen sogar nur einen einzigen Pflichttermin, nämlich den Rückflug nach Frankfurt um 16.30 Uhr. Was Sinemus daran hinderte, in der Zeit vor dem Flug alle noch nötigen Gespräche zu führen, konnte sie in der vergangenen Woche nicht darlegen.

Unnötige Rechthaberei?

Schließlich ließ sie am Donnerstag mitteilen, dass sie dem Land Hessen die abgerechneten 760 Euro für die Hotelübernachtungen und 73 Euro für Taxifahrten zurückerstatten werde. Hätte sie sich mit der schlichten Ankündigung begnügt, hätte sie der hässlichen Debatte den Boden entzogen. Aber die ehemalige Unternehmerin hob hervor, dass sie das Geld zwar zurückzahle, aber die Verlängerung der Reise sehr wohl dienstlich gewesen sei. Genau darum aber ging der Streit.

Diese unnötige Rechthaberei fasst die SPD nun dankbar als Einladung auf, die Diskussion munter fortzusetzen, und zwar nicht nur in der Sommerpause, sondern anschließend auch im Parlament. Was denn nun? So lautet die Frage, die sich den Sozialdemokraten aufdrängt. Wenn Sinemus sich an dem umstrittenen Wochenende nach ihrer festen Überzeugung auf einer Dienstreise befunden habe, müsse sie dem Land kein Geld erstatten, sagt Rudolph. Dass sie es doch tue, mache misstrauisch.

„Die ganze Sache hat mehr als ein Geschmäckle“, konstatiert der Sozialdemokrat. Damit meint er aber nicht nur die Reise nach Israel, sondern auch einen Bericht der „Bild“-Zeitung, dessen Hintergrund Sinemus’ Sprecherin erläuterte. Demnach hatte Sinemus am 5. April einen Termin mit dem früheren Vorstand der Siemens AG, Michael Süß, in München. Das Gespräch, in dem es um Fragen der Digitalisierung gehen sollte, wurde auf das Wochenende vom 18. auf den 19. Mai verschoben. Da ging es nicht nur um Digitalisierung, sondern auch um den Besuch einer privaten Veranstaltung. Diesmal beglich die Ministerin die Hotelkosten nach eigenem Bekunden „im Vorhinein privat“. Hin- und Rückflug rechnete sie dienstlich ab.

Angesichts der öffentlichen Debatte hat sie aber nun veranlasst, die Flugkosten „privat auszugleichen“. So will sie „jeglichen Anschein einer Vermischung von dienstlicher und privater Veranlassung entkräften“. Genau damit tut sich die Frau, die als Firmeninhaberin bis vor kurzem Geld dafür bekam, dass sie Politikern und Unternehmern erklärte, wie man komplizierte Sachverhalte richtig kommuniziert, bislang sehr schwer.