Kriminalität in der Pandemie : Der Stecklingsklau geht um

In der Pandemie sind Zimmerpflanzen wieder in Mode gekommen, vor allem seltene Exemplare sind gefragt. Und schon gibt es auch einen neuen Typ von Kriminellen.

Ohne Haupttrieb: Massakrierte Zimmerpflanze im Pflanzenmarkt Tropica in Kriftel Bild: Helmut Fricke

Seit wenigen Jahren wächst vorwiegend bei jungen Frauen (und einigen Männern) eine neu entdeckte Liebe zu Zimmerpflanzen. Bei machen hat sie sich während der Corona-Pandemie von der Passion zur Besessenheit gesteigert. Nicht nur die gute alte Schwiegermutterzunge, die ihr letztes Hoch in den fünfziger Jahren feiern konnte und spätestens seit den Siebzigern verpönt und oft weggeworfen wurde, auch Philodendron und Monstera, damals schlicht Fensterblatt genannt, kehren seit einiger Zeit wieder in die für Instagram und Co. ganz besonders grün gestalteten Zimmer zurück.

Der durch die Lockdowns angetriebene Pflanzenwahn schürt die Sammelwut nun aber vor allem nach den selteneren, panaschierten Varietäten von Monstera, Philodendron, Syngonium, Calathea und Co. Je höher der Weißanteil, desto begehrter und teurer die Pflanze.