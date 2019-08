Wettbewerb in Fulda : Diebe stehlen teures Edelrindfleisch bei Grillmeisterschaften

Die Deutschen Grillmeisterschaften in Fulda haben auch in diesem Jahr zahlreiche Schaulustige angelockt. Nicht jeder war dem Fest wohlgesinnt: Diebe stahlen hochpreisiges Rindfleisch und Grillzubehör.

Diebe haben bei den Deutschen Grillmeisterschaften in Fulda zugelangt. Unbekannte hätten hochpreisiges Rindfleisch und Grillzubehör im Gesamtwert von etwa 1500 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Diebe hatten es unter anderem auf Wagyu- Filetsteaks, Ribeye-Steaks, Grillsoßen und Damastmesser abgesehen. Von den Tätern, die in der Nacht zum Sonntag aus einem Zelt auf dem Messegelände die Sachen gestohlen hatten, fehlte zunächst jede Spur.

Die Meisterschaften liefen trotz des Zwischenfalls geordnet weiter. Der neue Deutsche Grillkönig heißt Michael Hoffmann und kommt aus Rösrath in Nordrhein-Westfalen, wie die German Barbecue Association (GBA) mitteilte. Hoffmann siegte beim 24. Bundeswettbewerb dieser Art mit seinem Grillteam „GutGlut“.

Insgesamt nahmen 47 Teams teil – eine Rekordbeteiligung. Grill-Asse aus der gesamten Republik zeigten bei den zweitägigen Wettkämpfen unter freiem Himmel ihr Talent. Den zweiten Platz belegte Sebastian Schwenen mit „BBQ Monster“ aus Syke (Niedersachsen), Dritter wurde Oliver Sievers mit „BBQ Wiesel“ aus Bochum (Nordrhein-Westfalen).

Kampf um Titel des Grillkönigs

Der Titel des Deutschen Grillkönigs wurde in der höheren der beiden Wettkampf-Klassen bei den Profis vergeben. In dieser Kategorie traten 25 Mannschaften an. Sie mussten sechs Gänge kredenzen und die insgesamt 130 Juroren mit ihren Kreationen überzeugen. Auf der Speisenabfolge standen Schweinefleisch, Fisch, Kalb, Rehkeule, ein vegetarischer Gang und das Dessert. 2018 waren 39 Teams am Grill.

Reich wird man als Grillkönig zwar nicht. Das Siegerteam bei den Profis erhält aus dem mit 11.300 Euro gefüllten Preisgeldtopf nur 3000 Euro. Doch der Titel lässt sich mit etwas Geschick durchaus gewinnbringend vermarkten, wie GBA-Präsident Volker Elm meint.