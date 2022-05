Corona-Pandemie : Das leise Sterben der Testzentren

Aktualisiert am

Die Zeiten, da Corona-Testzen­tren scheinbar an jeder Straßenecke aus dem Boden schossen, sind vorbei. Dabei sind die kleinen Container, in denen meist angelernte Hilfskräfte Nasen- oder Rachenabstriche machen, tragende Stützen des Systems, das die Infektionslage in der Bevölkerung erfassen soll.

Anfang April sind die Corona-Einschränkungen deutlich gelockert worden, und es begann die Abkehr von flächendeckenden Tests: Weder in Restaurants noch Kneipen oder bei Veranstaltungen musste noch das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests vorgezeigt werden. Auch Arbeitgeber verzichteten peu à peu auf die Nasenabstriche am Werkstor, als Letztes folgten die Schulen. Damit war es vorbei mit einer umfangreichen Erfassung der Infektionen über alle Altersgruppen hinweg.