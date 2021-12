Wiederentdeckung der Linse : Kleine Protein-Bomben vom Acker

Alexander Gerst hat sie als Kommandant der Internationalen Raumstation ISS sogar im All gefuttert, Miss Sophie bekommt sie Jahr für Jahr zu Silvester in Form einer Suppe mit einem unaussprechlichen Namen serviert, und im Main-Kinzig-Kreis gibt es sogar eine Gemeinde, die die Linse im Namen führt: Linsengericht nordöstlich von Hanau. Zwar geht es dabei nicht um eine Mahlzeit, sondern um den Standort eines Gerichts. Historiker halten es aber nicht für abwegig, dass der mittelalterliche Name auch damit zu tun hat, dass in der Gegend einst viele Linsen angebaut wurden.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Plausibel ist diese Theorie schon deshalb, weil Linsen zu den ältesten Nutzpflanzen gehören und seit dem Altertum zusammen mit anderen Hülsenfrüchten wie Bohnen, Erbsen und Soja eine wichtige Rolle für die menschliche Ernährung gespielt haben. Im alten Ägypten gehörten Linsen zu den Grundnahrungsmitteln, und auch in Mitteleuropa wurden sie einst häufig angebaut. Heute sind Kanada und Indien die größten Anbauländer.

Angesichts des vor allem in Europa und Nordamerika immer stärkeren Trends zu vegetarischer und veganer Ernährung erfreuen sich Linsen einer stetig wachsenden Beliebtheit, weil sie wie andere Hülsenfrüchte als ideale pflanzliche Protein-Lieferanten und wegen ihres hohen Eiweiß- und Ballaststoffgehalts als besonders gesund gelten. In der indischen Küche, die traditionell zahllose vegetarische und vegane Gerichte kennt, sind Linsen ausgesprochen beliebt, zum Beispiel im klassischen Dal, einem stark gewürzten Linsenbrei, der als Hauptgericht, wie ein Eintopf oder ein Curry, aber auch als Beilage sehr verbreitet ist.