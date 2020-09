Lieblingsgerichte der Redaktion : Äpfel und Mandeln in Form

Die Tarte aux Pommes et Amandes ist kein Hexenwerk. Es kommt aber auf die liebevolle Zubereitung an. Die Äpfel sollten beispielsweise in bester Tetris-Manier angeordnet sein.

Das Tüpfelchen auf der Tarte aux Pommes et Amandes: Schlagsahne, am besten auf dem warmen Gebäck serviert. Bild: Daniel Meuren

Seit dem Weihnachtsfest 1985 steht die Frage im Raum, weshalb die liebe Cousine mir damals als Zwölfjährigem ein Kochbuch geschenkt hat. In jenem Jahr hätte das nahezu ausschließlich mit Fußballliteratur gefüllte Bücherregal durchaus naheliegendere Erweiterungen beispielsweise um Boris Becker und dessen historischen ersten Triumph in Wimbledon vertragen. Aber nein, es kamen die „Feinheiten der französischen Küche“ hinzu.

Die Cousine, einige Jahre älter und schon damals aufgrund des französischen Teils ihrer Vorfahren eine Meisterin der „Nouvelle Cuisine“, hatte wohl die Hoffnung auf Horizonterweiterung, wenn man die Wünsche zum „Gelingen der Köstlichkeiten“ in der handgeschriebenen Widmung richtig interpretiert. Und tatsächlich ist das Buch bis heute eines der wenigen von mir genutzten Kochbücher. Jahrelang diente es als Helfer beim Backen des Geburtstagskuchens für meine Mutter.

In bester Tetris-Manier

Die „Tarte aux Pommes et Amandes“ ist kein Hexenwerk. Aber es kommt auf die liebevolle Zubereitung an: Der minimal gezuckerte Teig will gut gerührt und geknetet sein und muss seine Ruhezeit von einer halben Stunde in Backpapier oder Folie unbedingt im Kühlschrank verbringen. In der mit Butter eingefetteten Springform muss er dann ebenso geduldig ausgerollt werden, so dass er dünn den Boden, aber füllig den gezackten Außenring der Form bedeckt, damit der Kuchenrand nachher zum vollmundigen Genuss wird.

Die Äpfel müssen – aus jahrzehntelanger Erfahrung sei dies gesagt – entgegen dem Rezept aus dem Kochbuch nicht als gehacktes Obst, sondern ebenfalls dünn, wenn auch nicht hauchzart geschnitten sein. Die Scheiben sollen noch in der Lage sein, den Zucker zu ziehen, in dem sie mindestens eine Viertelstunde baden dürfen. Dann kann man sie in bester Tetris-Manier so auf dem Teig anordnen, dass alles bedeckt, aber nichts überladen ist.

Es ist Geschmackssache, ob die Äpfel tangential angeordnet werden oder mit dem Mittelpunkt als Orientierungspunkt. Ich entscheide mich immer für die Kreisform, streue großzügig gehobelte Mandeln drüber, träufle etwas sparsamer geschmolzene Butter darauf und freue mich dann, nachdem der Kuchen 30 Minuten im 190-Grad-Ofen gebacken wurde, auf die von Schlagsahne reichlich bedeckte Tarte. Der Cousine schmeckt die Tarte auch – wenn sie mal ein Stück abbekommt.

Zutaten

für den Teig:

100 Gramm Mehl

1 Teelöffel Zucker

50 Gramm Butter

1 geschlagenes Ei

für den Belag:

500 Gramm Äpfel

2 Esslöffel Zucker

reichlich gehobelte Mandeln

geschmolzene Butter

Schlagsahne