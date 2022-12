Aktualisiert am

Das war 2022 : Die schönsten Lokale in Frankfurt und Umgebung

Teilansicht: Das mexikanische Restaurant „Club Social Mexicano“ an der Stiftstraße in Frankfurt. Bild: Wonge Bergmann

In den vergangenen zwölf Monaten eröffnet, 2022 erstmals ausgezeichnet: Eine Auswahl schöner Orte, die in Frankfurt und in der Rhein-Main-Region die kulinarische Landschaft bereichern.