Kelkheimer Ausgrabungen : Verschwundene Mammutzähne

Ein in Kelkheim geborener Prähistoriker hat eine Dokumentation archäologischer Funde aus der Vor- und Frühgeschichte der Stadt vorgelegt. Vielleicht muss sie bald aktualisiert werden.

Irgendwann im 19. Jahrhundert muss es gewesen sein, als ein eifriger Hobbyarchäologe gleich mehrere gut erhaltene Zähne vom Elephas primigenius zwischen Münster und Kelkheim ausgrub. Doch die in einer Fachpublikation erwähnten und mehr als 10.000 Jahre alten Mammut-Funde seien spurlos verschwunden, bedauert Kelkheims Kulturreferentin Beate Matuschek. Leider geschah dies mit vielen Ausgrabungsgegenständen, die oftmals in irgendwelchen Museumsschubladen auf Nimmerwiedersehen abgelegt worden seien. Damit dies nicht mit der gesamten Kelkheimer Vor- und Frühgeschichte passiert, ist nun mit der Dokumentation von Michael Sturm-Berger unter dem Titel „Steingeräte, Grabhügel, Eisenbarren“ eine Lücke in der Aufarbeitung und Kartierung der Funde geschlossen worden, die auch im neuen Stadtmuseum Beachtung finden wird.

Sturm-Bergers Buch lenkt nun den Blick auf den heimischen Lebensraum, als die jüngste Eiszeit vor 12.000 Jahren endete und die großflächige Besiedlung in Mitteleuropa begann. Anhand des teilweise spärlichen Quellenmaterials arbeitete er auf, welche Schätze zumeist Bauern bei der Arbeit auf ihren Feldern zutage förderten. Die Palette der Funde reicht von steinzeitlichen Feuersteinen bis zu bandkeramischen Scherben oder Bruchstücken von Steinbeilen und Klingen. Auch der Hohestein, der an den ehemaligen Grenzen zwischen Kelkheim, Hornau und Fischbach stand, gibt den Forschern Rätsel auf. Spätestens seit 1714 wurde er als Grenzstein verwendet. Es spricht aber vieles dafür, dass es sich um einen Menhir und Relikt aus vorchristlicher Zeit handelt.