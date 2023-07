An jene Tage im November vergangenen Jahres erinnern sich so manche im Örtchen Bindsachsen und im Rathaus nicht gern. Bürgermeisterin Kirsten Frömel sagt im Rückblick: „Die Situation haben wir abgearbeitet.“ Die „Situation“ war die Aussicht auf eine Notunterkunft für bis zu 100 Flüchtlinge auf dem Festplatz des 820 Einwohner zählenden Ortsteils von Kefenrod.

Die aus Kefenrod an sich und vier Ortschaften bestehende Gemeinde zählt insgesamt nur knapp 3000 Menschen. Aber selbst sie muss Schutzsuchende aufnehmen. Das geschieht auch – aber Kefenrod bleibt bisher hinter dem Soll zurück. Ein Minus von 13 steht in der Statistik des Wetteraukreises. Deshalb muss die Gemeinde im Südosten der Wetterau nun tendenziell mit mehr Flüchtlingen rechnen. Zumal der Landkreis vom 1. Juli an den Kommunen auch die sogenannten Weltflüchtlinge direkt zuweisen wird mangels Plätzen in seinen Gemeinschaftsunterkünften.