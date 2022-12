Mittelhessen : Gendern im Männerturnverein

In einem traditionsreichen Männerturnverein in Mittelhessen wird plötzlich die „Gender-Frage“ gestellt. Ist der Name noch zeitgemäß? Viele Mitglieder verstehen die Welt nicht mehr.

Es ist eine lange, intensive Debatte an jenem Abend im September. Einige Mitglieder beschreiben sie später als „hoch emotional“. Auf der Tagesordnung dieser Jahreshauptversammlung von Mittelhessens größtem Sportverein steht ein Punkt, den es so noch nie gegeben hat: Umbenennung des Vereins. Das „MTV“ im MTV 1846 Gießen soll künftig nicht mehr für „Männerturnverein“ stehen, sondern für „Mittelhessischer Turnverein“. Denn ein Verein, der im Namen das Wort „Männer“ trägt – da könnten Frauen auf den Gedanken kommen, sie seien unerwünscht.

Ausgelöst hat die Debatte der stellvertretende Leiter der Fechtabteilung, Daniel Zschätzsch. Er schilderte den Fall eines neun Jahre alten Mädchens. Dieses habe, als es „Männerturnverein“ auf dem Anmeldebogen las, die Eltern gefragt, ob sie da überhaupt mitmachen dürfe. Als Zschätzsch davon erfuhr, hörte er sich in den von ihm trainierten Gruppen um und fragte die Kinder und Jugendlichen, wie sie das sehen. Während die Jungs die Frage lustig fanden, konnten die Mädchen die Kritik durchaus nachvollziehen, wie der Neunundzwanzigjährige sagt. Auch einige Eltern stimmten zu. In der Fechtabteilung sei die Idee der Namensänderung auf breite Zustimmung gestoßen. Daraufhin habe er bei der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr das Thema unter dem Punkt „Verschiedenes“ angesprochen – und nun den Antrag auf Umbenennung in einem eigenen Tagesordnungspunkt gestellt. Am Ende wird der Antrag in jener Sitzung im September abgelehnt. Jedoch nur knapp mit 30 zu 26 Stimmen bei acht Enthaltungen.

Weit weg von den jungen Leuten

Aufgeben will Daniel Zschätzsch trotzdem nicht. „Ich stehe voll hinter dem Antrag, wäre aber nicht aus eigenem Antrieb tätig geworden“, sagt er, der schon sein „Leben lang“ Mitglied im MTV ist. Mit der Tradition, auf die sich die Antragsgegner berufen, hat Zschätzsch Probleme. Er weist auf die Definition des Begriffs auf Wikipedia hin, wonach Tradition die „Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen, Glaubensvorstellungen“ ist. „Wollen wir wirklich die Werte und das Weltbild des 19. Jahrhunderts leben?“, fragt er. „Schließlich wurde der MTV im Jahr 1846 gegründet. Frauenrechte gab es damals nicht.“ Andererseits waren die Turner im Vormärz ein Teil der National-, Demokratie- und Freiheitsbewegung in Deutschland, „Turnvater“ Jahn galt dabei als liberal. Wichtig ist für Zschätzsch dessen ungeachtet, den jungen Leute ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie den Verein beispielsweise bei Wettkämpfen repräsentieren. Diejenigen, die sich gegen die Umbenennung sperrten, seien weit weg von den jungen Leuten. Bei der Abstimmung seien die Lager durch das Alter stark abgegrenzt gewesen. Es handele sich wohl um einen Generationenkonflikt.

Auf die Frage, ob es nicht Aufgabe des Trainers sei, die historische Dimension des Vereinsnamens den Mädchen zu erklären, dass sie trotz des Namens „Männerturnverein“ willkommen sind, antwortete der Neunundzwanzigjährige, das sei der zweite Schritt. „Es macht einen Unterschied, wie ich jemanden anspreche“, meint er. „Ich will für Gleichberechtigung sorgen.“ Dass jemand einfach nur mitgemeint ist, ist ihm zu wenig.