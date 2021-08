Frühere Ölfabrik in Frankfurt : Neues Leben in den alten Räumen

Es ist ein lauer Sommerabend in Sachsenhausen. Die Blätter des Ahornbaums über dem Biergarten im Innenhof der alten Ölfabrik verblassen langsam im Dämmerlicht. Rötlich schimmert die imposante Backsteinfassade des denkmalgeschützten Industriebaus. Eine Scheibe hat ein Loch, eine andere ist mit Pappe geflickt, von den Fensterläden blättert die Farbe. Nur das Martinshorn der vorbeieilenden Feuerwehr erinnert daran, dass das Gebäude in einer Großstadt steht.

Das Industriedenkmal im Stil der Neorenaissance hat viele Geschichten zu erzählen. 1880 wurde am Mittleren Hasenpfad die Ölfabrik P. P. Heinz errichtet, in der fast hundert Jahre lang Schmierfette und technische Öle produziert und abgefüllt wurden. Erst in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die kleine Raffinerie geschlossen. Frankfurt hat nur wenige solcher Orte mit „Patina“. Während andere Städte von Industriearchitektur geprägt sind, wurden die meisten Zeugnisse in der sehr wandlungsfähigen Mainmetropole längst abgerissen. Nur wenige blieben erhalten und wurden umgenutzt, als Supermärkte oder Oldtimer-Garagen. Doch bei diesen Umnutzungen blieb oft nur die Fassade stehen. Das soll bei der alten Fabrik in Sachsenhausen anders laufen.