Frankfurter Ermittlungen : Die Analyse des Terrors

Als Kim A. zum „Islamischen Staat“ (IS) ausreiste, war sie Mitte 20. „Eigentlich wollte ich nie dorthin“, heißt das erste Kapitel des Buches, für das sie dem Spiegel-Journalisten Christoph Reuter unter dem Pseudonym Maryam A. ihre Geschichte erzählt hat. Auf 255 Seiten beschreibt die heute 32 Jahre alte Frau, wie ihr prekäres Aufwachsen eine falsche Entscheidung nach der anderen produzierte, bis sie schließlich beim IS landete.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Wo soll ich weitermachen?“, fragt sie im Prolog. „Dass ich aus Dummheit einen Mann geheiratet habe, vor dessen Verwandtschaft ich am Ende ins Frauenhaus floh? Dass ich mich dann verliebte in einen anderen Mann, dessen türkische Mutter mich hasste, weil ich eine Deutsche und keine Türkin war? Dass wir als Paar keine Jobs hatten, kein Geld, keine Wohnung? Dass wir beide, er und ich, empört waren über die Gleichgültigkeit in Deutschland gegenüber dem Grauen in Syrien? Und dass er dann an die falschen Leute geriet, die ihm versprachen, uns den richtigen Weg zu weisen? Dass ich schließlich mitging aus Angst, ihn sonst zu verlieren?“