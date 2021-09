Jutta Ditfurth : Die ewige Aktivistin wird 70

Aktualisiert am

Sie ist stolz auf ihre Prinzipientreue und gefällt sich in der Rolle der Oppositionellen. Einst Mitgründerin der Grünen, gehört sie heute zu deren schärfsten Kritikerinnen.

Kompromisse schließen, Kröten schlucken, Koalitionen schmieden – das ist nicht ihr Ding. Jutta Ditfurth mag keine halben Sachen, sie will alles, auch wenn das bedeutet, dass sie schließlich mit leeren Händen dasteht. Ditfurth ist stolz auf ihre Radikalität und Prinzipientreue. „Wenn ich am Ende dem Kapitalismus möglichst viel geschadet habe, bin ich zufrieden mit meinem Leben“, hat die Autorin, Linksaktivistin und Stadtverordnete im Römer einmal von sich gesagt.

Ditfurth gefällt sich in der Rolle der ewigen Oppositionellen. Sie streitet für eine bessere Umwelt, für Gleichberechtigung der Frauen und Abrüstung, gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens, gegen Rassismus und Antisemitismus und tritt dabei nie verbindlich, sondern stets radikal auf. In den siebziger Jahren aktiv in der Anti-Atomkraftbewegung, gehörte sie zu den Gründerinnen der Grünen, von 1984 bis 1988 war sie deren Bundesvorsitzende.

Als die Öko-Partei ihren Fokus verstärkt von der Opposition aufs Mitregieren verlagerte, trat Ditfurth, die Protagonistin des linken Flügels, 1991 aus. Seitdem gehört sie zu den schärfsten Gegnern der Grünen. In mehreren Büchern hat sie mit ihnen abgerechnet, prangert deren Verweichlichung, Anpassung, Verlogenheit und ihre Entwicklung hin zu einer Art grünen FDP an. Einen „neoliberalen, charakterlosen Haufen“ nannte sie die Partei vor 20 Jahren, und dieser Ansicht ist sie heute vielleicht noch mehr als damals. Aber auch mit Sachbüchern zu anderen Themen, mit Romanen, einer Biographie über Ulrike Meinhof und einer kritischen Aufarbeitung der Rolle des deutschen Adels in der nationalsozialistischen Diktatur erregte die Grünen-Chefkritikerin Aufmerksamkeit.

Geboren wurde Ditfurth 1951 in Würzburg als Tochter des Wissenschaftsjournalisten und Autors Hoimar von Ditfurth. Das „von“ im Namen legte sie, die Eliten aller Art verabscheut, schon als junge Frau ab. 1977 kam die diplomierte Soziologin, die nebenbei Politik, Kunstgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Philosophie studierte, nach Frankfurt.

Von 1981 bis 1985 gehörte Ditfurth der ersten Grünen-Fraktion im Römer an, seit 2001 sitzt sie dort als Vertreterin von ÖkoLinX-Antirassistische Liste. Diese Wählervereinigung ist alles andere als eine Massenbewegung; bei der Kommunalwahl im März kam sie gerade mal auf 2,1 Prozent.

Mit Partner im Römer

Doch die verschafften Ditfurth und ihrem langjährigen Partner Manfred Zieran den Wiedereinzug in die Stadtverordnetenversammlung und eine Bühne für ihre lokal- und weltpolitischen Maximalforderungen.

Das Parlament, sagt Ditfurth selbst, sei für sie im Kampf für eine linke gesellschaftliche Gegenmacht immer nur „Spielbein“; das „Standbein“ bleibe der außerparlamentarische Protest. Morgen feiert die ewig Streitbare ihren 70. Geburtstag.