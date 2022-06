Vor Urlaubssaison : Die ersten Impfzertifikate laufen in Kürze ab

Edith Staufen war eine der Ersten, die sich im Juni des vergangenen Jahres ihren Impfstatus mit einem QR-Code in einer Apotheke bestätigen ließ. Damit war der digitale Nachweis ihrer drei Impfungen gegen das Coronavirus in der CovPass-App verlässlicher Begleiter bei Restaurant- und Veranstaltungsbesuchen und auf Reisen, um jede der folgenden 2-G- oder 3-G-Regeln zu erfüllen.

Um so irritierter war die Frankfurterin, als sie einen Hinweis auf dem Smartphone bekam, dass das Zertifikat in wenigen Wochen ablaufen würde. Laut der Website des Bundesgesundheitsministeriums hat das digitale Impfzertifikat aus technischen Gründen ein Ablaufdatum – genau ein Jahr nach der Zertifikat-Ausstellung ist es nicht mehr gültig. Vier Wochen vorher macht die App auf die bevorstehende Frist aufmerksam. Die gute Nachricht: Der Nachweis des Impfschutzes ist davon nicht betroffen. In der Europäischen Union gelten alle Personen mit Booster als dauerhaft geimpft. Niemand muss sich also wegen des Ablaufs des Zertifikats auf die Suche nach einer vierten Impfung machen – die derzeit von der Ständigen Impfkommission nur für Personen empfohlen wird, die in einer Pflegeeinrichtung wohnen oder betreut werden, eine Immunschwäche haben oder 70 Jahre und älter sind.

Mit wenigen Klicks zum neuen Zertifikat

Das Robert-Koch-Institut verspricht, dass eine aktualisierte Version der CovPass-App in den nächsten Wochen in den App-Stores abrufbar sein soll. Nach der Aktualisierung sollen Nutzer mit wenigen Klicks selbst in der Lage sein, das digitale Impfzertifikat zu erneuern. Auch die Corona-Warn-App soll in den nächsten Wochen ein Update erfahren, teilt das Robert-Koch-Institut auf Nachfrage mit. Auf der Internetseite coronawarn.app werde informiert, wann die neue Version in den App-Stores verfügbar sein werde.

Bei Edith Staufen, die schon Ende Juni einen Kurzurlaub geplant hat, steigt dagegen die Nervosität, ob die Aktualisierung ihres Impfzertifikats rechtzeitig abrufbar sein wird. Um auf Reisen gehen zu können, ist sie darauf angewiesen, dass der digitale Nachweis funktioniert. Einen Ausweg bieten in diesen Ausnahmefällen die Apotheken an, die anhand der Daten in der CovPass-App eines Nutzers einen neuen QR-Code ausstellen können, der dann wiederum als neues Zertifikat einlesbar ist. Da die technische Lösung des Problems aber unmittelbar bevorstünde, sollten die Apotheker im Einzelfall prüfen, ob eine Verlängerung des Zertifikats einfach abgewartet werden könne, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Reisende, die keinen vollständigen Impfschutz haben, müssen allerdings auf die geltende EU-Regel achten, dass eine zweifache Impfung (Grundimmunisierung) nur eine einheitliche Gültigkeit von 270 Tagen hat. Danach werden Reisende ohne Auffrischimpfung bei der Einreise in andere EU-Länder als Ungeimpfte eingestuft. Mit dritter Impfung ist das Zertifikat ohne zeitliche Begrenzung gültig. Für Kinder und Jugendliche ist jedoch auch das Zertifikat der Grundimmunisierung unbefristet gültig.