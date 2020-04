Corona bedroht Sportklubs : „Sportvereine machen ein Millionenminus“

Aktualisiert am

Roland Frischkorn, Vorsitzender des Frankfurter Sportkreises, ist besorgt über die Situation der Vereine in Frankfurt. Wegen der Corona-Krise sieht er sie vor großen Aufgaben. Deshalb hat er eine klare Forderung.

Seit gut fünf Wochen steht der Sportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen still. Was macht das mit den rund 420 Sportvereinen, deren Dachorganisation Sie leiten?

Einerseits weckt es die Kreativität. Der TSV Bonames zum Beispiel war einer der ersten Vereine, der Internetangebote für die Mitglieder zu Hause gemacht hat. Inzwischen machen das viele, worüber ich sehr froh bin. Denn das hält den Kontakt zu den Mitgliedern. Wir als Dachorganisation unterstützen das über das Mainova-Sportportal und halten permanenten Kontakt zu unseren Vereinen. Außerdem fragen wir sie, wie ihre finanzielle Situation aussieht.