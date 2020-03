Nach AfD-Abgrenzung : Jan Schneider bleibt Frankfurter CDU-Chef

Jan Schneider bleibt Vorsitzender der Frankfurter CDU. Die Delegierten eines Parteitags haben ihn am Samstag bestätigt. In einer Rede vor der Wahl hatte er sich klar von der AfD abgegrenzt.

Jan Schneider bleibt Vorsitzender der Frankfurter CDU. Die Delegierten eines Parteitags wählten ihn am Samstag mit 84,4 Prozent an die Spitze des Kreisverbands. Seine Stellvertreter sind weiterhin Uwe Becker, Daniela Birkenfeld, Markus Frank und Martin-Benedikt Schäfer. Schatzmeisterin wurde Claudia Korenke, die sich gegen Christoph Fay durchsetzte. Schriftführer bleibt der Fraktionsvorsitzende im Römer, Nils Kößler. Außerdem wählten die Delegierten 14 Beisitzer für den Vorstand.

Zuvor hatte Schneider die Delegierten auf eine „klare Kante“ gegen „jede Form von Radikalismus und Extremismus“ eingeschworen und sich klar von der AfD abgegrenzt. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Anschläge in Halle und Hanau zeigten, dass „rechtsradikalen Gesinnungen in diesem Land auch wieder rechtsradikale Taten folgen“. Schneider ist in Frankfurt Baudezernent, im Rathaus Römer besteht derzeit eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen.