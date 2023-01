Aktualisiert am

Vor 175 Jahren : Die Brüder Gagern prägten die Nationalversammlung in Frankfurt

Die Kelkheimer Familie Gagern, deren Söhne einst die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche prägten, geriet in Vergessenheit. Eine Spurensuche in der Region.

Eine Gedenkplatte erinnert heute an den Staufenschwur auf dem Kelkheimer Hausberg. Bild: Marcus Kaufhold

Woran erinnert die Kirche Sankt Martin? Torsten Weigelt, Journalist, Kelkheimer und nun auch Autor, hat den Treffpunkt schließlich nicht ohne Hintergedanken gewählt. Vielleicht an den Kaiserdom in Aachen, der ist schließlich auch rund? Doch der Frankfurter Architekt Christoph Rummel hatte im Jahr 1947 ein heimischeres Bauwerk vor Augen: die Frankfurter Paulskirche. Erbaut ist Sankt Martin aus Mammolshainer Naturstein, wie die Plakette neben dem Eingang informiert. Es ist die einzige christliche Rundkirche im Main-Taunus-Kreis. Das Gelände, auf dem sie heute steht, gehörte einst den Freiherrn von Gagern.

Auf dem Stadtplan ist die Familie Gagern in Kelkheim allgegenwärtig. Gagernring, Gagern-Anlage, Max-von-Gagern-Schule, dazu der Gagern-Rundweg, der über die Familie informiert. Dann wird es recht schnell dünn. Man hat den Namen einmal gehört, die haben auch irgendetwas mit der Paulskirche zu tun, mit Demokratie, aber sonst? Bislang gab es nicht einmal eine Biographie über die Familie, die politisch in einer entscheidenden Zeit so prägend war.

Immerhin dieser Missstand wurde nun behoben, und zwar von Torsten Weigelt. Er kannte das Hofgut schon lange, das im Volksmund als „Gagern-Haus“ bezeichnet wird, und wurde irgendwann neugierig. Gern hätte er mehr über diese Familie gewusst, doch die Ausbeute war enttäuschend. In Bibliothekslesesälen stieß er nur auf eine Habilitationsschrift aus dem Jahr 2004, die jedoch nie verlegt wurde. Zusammen mit dem Mainbooks-Verleger Gerd Fischer kam er auf die Idee, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Erst wollte er nur über die Brüder schreiben, doch gerade die Generation des Vaters im Kontrast zu den Söhnen stellte sich als besonders spannend heraus.

Dass die Gagerns sich im winzigen Dorf Hornau niederließen, das damals gerade 300 Einwohner hatte, hat mehrere Gründe. Der gebildete und weltgewandte Vater Hans-Christoph von Gagern, ein weit gereister Diplomat und Kulturhistoriker, zu dessen Lesern immerhin auch Goethe gehörte, konnte während seiner Tätigkeit als Regierungsrat und Minister in Nassau-Weilburg einiges an Geld sparen. Aus gesetzlichen Gründen durfte er es jedoch nur in Nassau ausgeben. Er verkaufte zwei Rheingauer Anwesen und stieß schließlich auf das Hornauer Gut, das als Ladenhüter schon länger leer stand. Die Landschaft sagte ihm zu, ebenso die Nähe zu Frankfurt und Wiesbaden, daher wurde Kelkheim im Jahr 1822 zu seinem festen Wohnsitz. Gattin Charlotte kümmerte sich fortan um die zehn Kinder, legte großen Wert auf deren Schulbildung und war bei der Bevölkerung sehr beliebt.

Das eigentliche Gagern-Hofgut, ein Herrenhaus mit 30 Zimmern, steht nicht mehr, es wurde im Jahr 1907 abgerissen. Heute findet man, wenn man an der Rundkirche vorbei über die Brücke den Liederbach überquert, noch das Hofhaus, das vermutlich einmal ein Gästehaus war und heute als katholisches Gemeindebüro dient. Mit seiner barocken Fassade und den grünen Fensterläden sieht es recht einladend aus. Die zahlreichen Kinder kamen mit ihren Familien im Sommer gern zurück auf das elterliche Anwesen, und manchmal hatten sie Geschenke im Gepäck. Dem ältesten Sohn Friedrich etwa verdankt das Hofhaus die asiatischen Büffelhörner, die er als Militärin­spek­tor aus „Niederländisch-Ostindien“, heute Indonesien, mitbrachte.

„Ich habe alles gelesen, was es über die Familie gibt“, sagt Weigelt. Über Friedrich gibt es eine Biographie, die seine jüngeren Brüder Heinrich und Max aus Bewunderung für den Ältesten verfasst haben. Friedrich, Offizier in den Diensten der Niederlande, war der Vordenker der drei, der Theoretiker. Max, der Jüngste, schrieb und organisierte. Heinrich dagegen stand öffentlich im Mittelpunkt, war ein begnadeter Redner.