Hessen wächst so stark wie lange nicht

Bevölkerungsbewegungen : Hessen wächst so stark wie lange nicht

Das Landesamt für Statistik zieht Bilanz: Hessen wächst wegen zahlreicher Geflüchteter aus der Ukraine, verliert jedoch viele Einwohner an Bayern, Rheinland-Pfalz und die Schweiz.

Das Jahr 2022 hat Hessen 114.179 weitere Einwohner beschert. Das Hessische Statistische Landesamt zieht jährlich im Sommer Bilanz und gewährt einen genaueren Einblick, aus welchen Teilen der Erde in nah und fern Menschen zugezogen, aber auch, wohin sie weggezogen sind. Dabei werden Wohnortwechsel, Arbeitsmigranten ebenso wie Asylsuchende erfasst.

Monika Ganster

Die Zahl der Hessen ist damit im abgelaufenen Jahr so stark gestiegen wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die meisten der Neuankömmlinge stammen dabei – wenig überraschend – aus der Ukraine. Sie flohen mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf ihr Heimatland im Februar 2022 ins Ausland.

88.635 Menschen kamen zunächst in Hessen unter, 11.648 zog es im Lauf des Jahres wieder in ihre Heimat zurück. Netto kamen also 76.987 Ukrainer im vergangenen Jahr hinzu. Etwa zwei Drittel der geflüchteten Ukrainer sind weiblich, da vor allem ältere Frauen und Mütter mit ihren Kindern Zuflucht suchten.

Um die Zahlen einordnen zu können, lohnt ein Blick zurück auf das Jahr 2015, in dem ebenfalls Zehntausende Kriegsflüchtlinge nach Hessen kamen, damals allerdings vorrangig aus Syrien. In der Statistik waren damals aus „Asien“ genau 52.881 Menschen geführt worden (detaillierter wird für diesen Erdteil nicht unterschieden), 10.247 kehrten aus Hessen dorthin zurück. Ein Saldo von 42.634 Menschen, die damals für den deutlichen Bevölkerungsanstieg verantwortlich waren.

Die Statistik hält wie immer auch Überraschungen bereit, so die vergleichsweise hohe Zahl der abgängigen Schweizer: 2146 verließen Hessen im vergangenen Jahr, um in die Alpen­republik zu ziehen, nur 936 kamen von dort neu hierher. Gründe nennt das Landesamt bedauerlicherweise nicht.

Die Zahl der Menschen, die 2022 laut dem Landesamt für Statistik „aus unbekanntem Ausland und ohne Angabe“ gekommen sind, hat sich dagegen um fast 5000 verringert – weil Menschen abgeschoben wurden oder ausgereist sind. Nun möchte man meinen, ein unbekanntes Ausland gebe es nicht.

Weniger Fälle von ungeklärter Staatsangehörigkeit

Die ungeklärte Staatsangehörigkeit mit dem Schlüssel 998 wird bei der Registrierung beim Ausländerzentralregister vergeben, wenn die konkrete Nationalität der Zugewanderten nicht bestimmt werden kann oder mehrere Staaten in Betracht kommen.

Gerade Asylsuchende reisten häufig ohne Identitätsdokumente ins Bundesgebiet ein, um ihre tatsächliche Herkunft zu verschleiern und dadurch ei­nen Schutzstatus zu erlangen oder die Aufenthaltsbeendigung zu verhindern, hatte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) im März auf eine par­lamentarische Anfrage hin erläutert.

Auch die mangelnde Kooperation von Herkunftsländern spiele bei ungeklärten Identitäten eine maßgebliche Rolle. Zudem sei das Personenstands- und Meldewesen in den meisten Staaten, die zu den Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden gehören, unzuverlässig oder in Teilen nicht existent, sagte Beuth weiter.

Mehr Umzüge in Corona-Jahren

Das Landesamt für Statistik interessiert sich aber auch für die Bewegungen zwischen den Bundesländern: Im Jahr 2022 verließen 5701 mehr Menschen Hessen, als neu hinzukamen. So vergleichsweise hoch die Zahl der Umzüge in andere Bundesländer erscheint, sie ist gegenüber den Vorjahren deutlich ge­sunken.

2021 betrug der Überschuss der Fortgezogenen noch 8276, 2020 waren es 7175 gewesen. Damit haben offenbar in den Corona-Jahren besonders viele Menschen einen Ortswechsel innerhalb des Bundesgebiets ins Auge gefasst. Denn im Jahr vor der Pandemie, 2019, waren es nur 3309 Personen gewesen, die in andere Bundesländer gezogen sind.

Im vergangenen Jahr gab es dabei deutliche Präferenzen: Bayern und Rheinland-Pfalz zogen deutlich mehr Hessen an als umgekehrt, auch Berlin und Hamburg wirkten offenbar besonders anziehend.

Die Statistiker in Wiesbaden machen sich auch die Mühe, die Bewegungen der Menschenströme in Altersgruppen zu unterteilen. Dabei fällt auf, dass Deutsche wie Ausländer im Alter von 30 bis 40 Jahren offenbar besonders mobil sind. Sie machen bei den Zu- und den Weggezogenen bei Umzügen ins In- und Ausland den Löwenanteil aus.

In der Regel sind es mehr Männer als Frauen, die mit Sack und Pack den Wohnort wechseln. Doch auch da offenbart sich bei genauerer Betrachtung eine Abweichung: Es sind junge deutsche Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, die ihren männlichen Altersgenossen ge­gen­über deutlich mehr Bewegungsdrang zeigen, zumindest innerhalb Deutschlands. Im Jahr 2022 wechselten 14.253 Frauen das Bundesland, aber nur 11.409 Männer gleichen Alters.