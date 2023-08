Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wer nach einem Umzug in eine neue Stadt einen Kitaplatz sucht, einen Ämtertermin vereinbaren muss und sich fragt, wo man für all das Hilfe erhält, muss sich meist mühevoll erarbeiten, wo es wann besonders zauberhaft ist. Wenn Einheimische den Neuanfang manchmal schwierig finden, wie mag es dann erst Menschen gehen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind?

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die App Integreat versucht, möglichst viele Fragen von Zugezogenen und Zugewanderten gebündelt auf dem Smartphone zu beantworten – und das in verschiedenen Sprachen. Die Idee dazu wurde vor vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe „Tür an Tür“ in Augsburg geboren. Was damals noch an Informationen auf Zetteln stand, ist 30 Jahre später im Internet und auf dem Smartphone abrufbar. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wurde aus der Idee die App von Integreat geboren, schildert Svenja Osmers, Leiterin des Serviceteams, den Beginn des Projekts. Von Anfang an sollte nicht nur alles Wichtige für Neuankömmlinge in Augsburg zusammengetragen werden, sondern es sollte eine Blaupause für andere Städte und Landkreise entstehen.