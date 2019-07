Feinstaub : Umwelthilfe will Silvesterfeuerwerk verbieten lassen

Aktualisiert am

Umwelthilfe will Silvesterfeuerwerk verbieten lassen

Die Deutsche Umwelthilfe möchte den privaten Einsatz von Feuerwerkskörpern einschränken. Bild: Picture-Alliance

Soll Silvesterfeuerwerk nicht mehr in private Hände gelangen? Die Deutsche Umwelthilfe will Verbote in mehreren deutschen Großstädten durchsetzen.