Abgeschoben aus der Türkei : Deutsche Terrorverdächtige am Frankfurter Flughafen festgenommen

Zwei Polizisten am Frankfurter Flughafen, wo am Freitag Nasim A. direkt nach ihrer Ankunft aus der Türkei in Gewahrsam genommen wurde. Bild: dpa

Die deutsche Terrorverdächtige Nasim A., die am Freitag aus der Türkei abgeschoben und dadurch wieder nach Deutschland eingereist war, ist direkt nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen von Beamten des hessischen Landeskriminalamts festgenommen worden. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, wird der IS-Anhängerin die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sei unter anderem dringend verdächtig, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben sowie sich in mindestens einem Fall Kriegsverbrechen schuldig gemacht zu haben.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Den Erkenntnissen der Behörden zufolge reiste Nasim A. Ende des Jahres 2014 nach Syrien, um dort im Herrschaftsgebiet der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat (IS)" zu leben. Spätestens Anfang 2015 habe sie nach islamischem Ritus einen IS-Kämpfer geheiratet, mit dem sie in den Irak gezogen sei, so die Bundesanwaltschaft. Dort hielten sich Nasim A. und ihr Ehemann bis 2016 in der Stadt Tall Afar auf und bewohnten ein ihnen vom IS zur Verfügung gestelltes Haus. Das Wohnhaus hatte der IS unter seine Verwaltung gestellt, nachdem die rechtmäßigen Bewohner entweder vor der Terrororganisation geflohen oder von ihr vertrieben, inhaftiert oder getötet worden waren. „Die Beschuldigte verrichtete den Haushalt, damit ihr Ehemann uneingeschränkt der terroristischen Vereinigung zur Verfügung stehen konnte“, heißt es weiter. Für diese Tätigkeit habe Nasim A. auch Geldzahlungen vom "IS" erhalten, offenbar in Höhe von 100 US-Dollar monatlich. Während ihres dortigen Aufenthaltes war die Beschuldigte zudem im Besitz eines vollautomatischen Gewehrs vom Typ "Kalaschnikow" und führte dieses auch mit sich, wenn sie das Haus verließ.

Später siedelte Nasim A. den Erkenntnissen zufolge mit ihrem Ehemann nach Syrien um, wo sie sich wiederum „um die Haushaltsführung und die Belange der Familie kümmerte“. Anfang des Jahres 2019 wurde die Beschuldigte von kurdischen Sicherheitskräften in Gewahrsam genommen und in das Camp "Al Hawl" gebracht.

Die Beschuldigte wird heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls und den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.