Schutz gegen Corona : Die Virenkiller aus Wiesbaden

Es sind beeindruckende Zahlen: Mehr als sieben Millionen Kilogramm Hosen, Kittel, Jacken und Hemden in Deutschland oder 16 Millionen Kilogramm in Europa werden jeden Monat mit den desinfizierenden Waschmitteln des Wiesbadener Unternehmens Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH behandelt. Ob in Altenheimen, in Kliniken oder bei der Feuerwehr: Die Kreussler-Produkte töten bei richtiger Anwendung auch Coronaviren ab. Im Kampf gegen die Pandemie sind die Wiesbadener somit systemrelevant. Das weiß auch Pharma-Geschäftsführer Stephan Travers, der mit dem Erfolg des mittelständischen Betriebs durchaus zufrieden ist. Die im Zuge der Corona-Krise aufgekommene Diskussion über Lieferengpässe von Arzneimitteln bezeichnet er indes als „schwer erträgliche Heuchelei“ und kritisiert massiv die Gesundheitspolitik der Bundesregierung der vergangenen Jahre.

Travers, Urenkel des Firmengründers, führt gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Helmut Eigen, der für die „Textile Care“-Sparte zuständig ist, das 1912 gegründete Familienunternehmen im Stadtteil Biebrich mit seinen rund 200Mitarbeitern in vierter Generation durch schwierige Zeiten. Zwar werden die Produkte der Textile-Care-Sparte in professionellen Wäschereien in ganz Deutschland, in Europa und auch in Übersee eingesetzt, mit erheblichen Umsatzsteigerungen aufgrund des zuletzt stark gestiegenen Bedarfs an keimfreier Wäsche ist indes nur bedingt zu rechnen. Die Nachfrage aus Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten wird laut Eigen zwar steigen, gleichzeitig sind jedoch die Geschäfte von Kunden aus der Hotellerie, Gastronomie und der Lebensmittelbranche, deren Arbeitskleidung professionell gewaschen wird, aufgrund der Krise zum großen Teil geschlossen. „Im Krankenhausbereich läuft es derzeit gut, wir merken eine deutliche Steigerung im Absatz. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass dort mehr gewaschen wird, sondern die Wäschereien der Kliniken decken sich mit mehr Produkten ein. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme“, ist Eigen sicher.