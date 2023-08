Aktualisiert am

Wenn von Mitte nächsten Jahres an für fünf Monate die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt wird, sollen 150 Omnibusse die Regionalzüge und S-Bahnen ersetzen und zusammen 15.000 Reisende am Tag befördern. Die Riedbahn ist eine der meistbefahrenen Strecken Deutschlands.

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, werden neue Überland- und Gelenkbusse mit hohem Komfort verkehren. Weitere Omnibusse sollen einen Teil der Züge auf den beiden anderen Strecken über Worms und über Darmstadt ersetzen, die das Rhein-Main-Gebiet mit dem Ballungsraum Rhein-Neckar verbinden. Auch dort entfallen Regionalzüge, weil die Fern- und Güterzüge wegen der Sperrung der Riedbahn auf diese Strecken ausweichen müssen.

Mehr zum Thema 1/

Die von Frankfurt nach Mannheim über Groß-Gerau, Biblis und Lampertheim führende Riedbahn wird von Juli 2024 an saniert. Die Bahnhöfe, Gleise, Weichen, Signale und Stellwerke entlang der 70 Kilometer langen Strecke werden gleichzeitig erneuert. Mit dieser Generalsanierung sollen die Bauarbeiten gebündelt werden. Es gilt als Pilotprojekt für weitere Generalsanierungen, mit denen die Deutsche Bahn ihr Streckennetz bis 2030 ertüchtigen will. Dabei geht es alles in allem um 4200 Kilometer. Anschließend sollen auf den erneuerten Strecken für mehrere Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr erforderlich sein.