Das Fenster neben Goethes Lieblingsplatz war ein Ärgernis für die Nachbarn, die sich fortan von ihm beobachtet fühlten. Der Kaiserliche Rat Johann Caspar Goethe ließ es einfach in die Brandmauer seines Hauses schlagen, damit er mehr Licht beim Lesen hatte. Goethes Vater war Jurist, er wusste also, was er tat. Das Fenster neben seinem Lieblingssessel in seiner Bibliothek mit ihren fast 2000 Bänden wollte er aber unbedingt haben. So kam es zu dieser Nacht- und Nebelaktion. In der Bibliothek unterrichtete der Rat Goethe auch seine Kinder Johann Wolfgang und Cornelia. Der berühmte Sohn wurde am 28. August 1749 „mit dem Glockenschlage zwölf“ in dem Haus am Großen Hirschgraben in Frankfurt geboren. Seit 1863 gehört sein Elternhaus einer literarisch-wissenschaftlichen Gesellschaft, dem Freien Deutschen Hochstift. Seine Direktorin ist seit 2003 Anne Bohnenkamp-Renken, zugleich Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. Das Haus, das am 22. März 1944 fast vollständig zerstört wurde, wurde 1947 originalgetreu von der Küche bis zum Puppentheater-Zimmer im dritten Stock rekonstruiert (hier steht das Gehäuse des Puppenspiels, das der vierjährige Johann Wolfgang geschenkt bekommen hatte) und wieder mit den im Krieg ausgelagerten Besitztümern von Goethes Eltern ausgestattet.