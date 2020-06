Designerin über Fashion Week : „Ich bleibe in Berlin“

Frankfurt soll die Bühne für internationale Mode werden. Hat Sie die Entscheidung überrascht?

Ich bin vom ersten Tag an bei der Berlin Fashion Week dabei. Für mich ist es in 25 Jahren in Sachen Mode die bedenklichste Nachricht, die ich höre. Ich bin total bestürzt. Eine internationale Modeszene in den Frankfurter Messehallen – das ist für mich schwer vorstellbar. Vielen meiner Kollegen, mit denen ich heute sprechen konnte, sehen das genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine positive Stimme finden werden, abgesehen vielleicht von kommerziellen Herstellern, die zufrieden sind, solange sie eine gute Infrastruktur vorfinden. Aber die Modeszene ist enttäuscht.