Der Wert der Freundschaft : Ohne sie ist alles nichts

Dass Freundschaften etwas Besonderes sind, wissen wir. Immerhin 85 Prozent der Deutschen halten gute Freunde für besonders wichtig. Sie gelten als der letzte Rettungsring auf der Titanic in einer Zeit, in der beinahe jede zweite Ehe geschieden wird, in der auf Arbeitsverhältnisse kaum mehr Verlass ist als auf die Treue des Braunbären und in der uns eine Pandemie gerade den Boden unter den Füßen wegzieht. Freunde machen das Leben nicht nur schöner, sie verlängern es auch. Frauen bringen Freundschaften ein Plus von vier Jahren auf dem Lebenszeitkonto. Männern sogar fünf. So das Ergebnis einer großangelegten britischen Untersuchung. Aber die Freundschaft erfüllt nicht nur Bedürfnisse, sie hat auch selbst welche. Denn so schön und einmalig und wunderbar die Freundschaft ist, so rätselhaft, zermürbend, frustrierend und flüchtig kann sie sein. Es gibt eben kein Essen ohne Abwasch, und selbst die innigste Freundschaft ist nicht ohne Herausforderungen, Missverständnisse und Hürden.

Freundschaften anbahnen

Manchen fällt Freundschaft so leicht wie Atmen. Viele aber tun sich schwer damit. In den letzten Jahren ist die sogenannte Einsamkeitsquote um 15 Prozent gestiegen. Und immer mehr auch jüngere Menschen leiden unter dem Gefühl, das laut Studien das Zeug zur nächsten Pandemie hat. Mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Denn Einsamkeit befördert nachweislich Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Alzheimer. Ein Paradox angesichts all der sozialen Medien, die sich so eifrig andienen, uns das Befreundetsein zu erleichtern. Aber sie sorgen eben auch gleichzeitig dafür, dass wir das mit der Freundschaft schon mit einem Klick oder einem Like erledigt zu haben glauben.