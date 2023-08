Still ruhen Teich und Moor. Tief in den Spessart-Waldungen, auf einem 400 Meter hohen Bergrücken im hessisch-bayerischen Grenzgebiet, überraschen ein kleines Gewässer namens Wiesbüttsee und ein lang gestrecktes „Zwischenmoor”. Dominiert von goldgelben Gräsern, Heidekraut, Seggen und selbst Wollgras schirmt ein dichter Farngürtel das vor 70 Jahren unter Schutz gestellte Hochmoor ab. Ergänzend kam 1979 der etwas tiefer liegende „Lochborn“ hinzu. Dort ist es ein urwaldartiger, an einem brackigen Gewässer auslaufender Korridor, in dem abgestorbene Bäume eine bizarre Szenerie bilden.

Dass diese außergewöhnlichen Biotope zwischen Biebergemünd-Bieber und Wiesen letztlich Menschenwerk sind und die Region früher ganz anders aussah, würde man kaum glauben, wenn nicht Schautafeln und das neu eröffnete Biebergrundmuseum es veranschaulichten. Die Wälder waren einst abgeholzt, der Boden zerwühlt, die Täler erfüllt von Lärm, Gestank und Dreck. Die anschauliche Darstellung einer geologischen Besonderheit erklärt, was die Menschen antrieb, immer tiefer in das Erdreich vorzudringen. Nur die hiesige Verwerfungszone der mächtigen Sandsteindecke des Spessarts erlaubte den Abbau von Erzen, Blei, Kobalt und Silber in den älteren Schichten darunter.

Nachgebildete Stollen und bergmännisches Gerät stehen im Museum für die seit dem Spätmittelalter betriebene Mineraliengewinnung. Doch erst die legendäre Bergmeisterfamilie Cancrin brachte Mitte des 18. Jahrhunderts Effizienz in das Revier. Sie wusste, wie und wo man Stollen anlegt und sie durch ein hier fünf Kilometer langes „Kunstwerk“ entwässert, wie zeitgenössisch die komplexe Mechanik haushoher Mühlräder, Kurbelwellen und Feldgestänge hieß. Um stets ausreichend „Aufschlagwasser“ vorzuhalten, wurden die Teiche Wiesbütte und Lochborn angestaut.

Der immense Holzverbrauch begünstigte selbst die Moorentstehung, weil, wie schon erwiesenermaßen nach Rodungen vor 2500 Jahren, auf dem flachen Gebirgsstock mehr Wasser ein- als abfloss. Dabei blieb es, nachdem der bis zu 500 Menschen Arbeit bietende Abbau mit der napoleonischen Zeitenwende endete und gewissermaßen ein Zurück zur Natur ermöglichte. Hütten- und Hammerwerke schlossen, und für den stark reduzierten Bergbau wurde kaum noch Holz und Wasser benötigt.

Nach 1885 unternahm man mit einer Grubenbahn und ausgeklügelten Transportsystemen einen neuen Versuch, die Förderung von Erz effektiver voranzutreiben. Letztlich scheiterte auch er; 1925 gingen für immer die Zechenlampen aus. Modelle einer Lokomotive und der Verladestation an der Lochmühle gehören zu den Glanzstücken des von einem engagierten Geschichtskreis getragenen Museums.

Wegbeschreibung

Der Bus hält in Biebergemünd-Bieber an der Station Rathaus. Seit dem Umzug der Gemeindeverwaltung in den acht Kilometer entfernten Ortsteil Wirtheim ist dieser Name freilich ebenso nurmehr Reminiszenz an die frühere Funktion wie jener der Bahnhofstraße und der dortigen „Alten Post“, einem stattlichen Gebäude von 1916, das jetzt Veranstaltungen und dem Biebergrundmuseum dient. Gegenüber liegt ein kleiner Parkplatz.

Weil das Museum nur nachmittags geöffnet ist, empfiehlt es sich, die Wanderung voranzustellen. Ihr Beginn mit dem Zeichen roter Strich durch die ansteigende Bahnhofstraße, auf die im Forst eine regelrechte Kletterpartie folgt, lässt erahnen, welche Beschwernisse die Bergleute schon beim Anmarsch zu ihren Arbeitsstätten in Kauf nehmen mussten. Sind aber gut 200 Höhenmeter überwunden, geht es moderat weiter, kaum dass der Bergpfad an der Kreuzung nach links von einem Forstweg abgelöst wurde.

Ist ein größerer Unterstand passiert, trifft man bald auf einen Querweg, Fanal, links zum schwarzen B zu wechseln. Es markiert die historische Fernhandelsroute der Birkenhainer Straße, die hier genau auf der bayerisch-hessischen, vormals preußischen Grenze verläuft. Nicht zufällig wählte man sie 1934 für den Dr.-Kihn-Platz. Er erinnert an den ersten Spessartbund-Vorsitzenden Karl Kihn, der 1913 mehrere Regionalvereine zu einem länderübergreifenden Wanderverband zusammenführte.

Vis-à-vis biegt man halb links mit dem B (sowie E) gen Wiesbüttsee ab. Am angenehm zu laufenden, von Lärchen, Birken und Douglasien begleiteten Weg ändert sich zunächst wenig. Erst jenseits der Landstraße nahe des Festcamper-Platzes beginnt ein holpriger Pfad. Sollen See und Moor ausgespart bleiben, biegt man etwa 50 Meter vor dem Parkplatz spitzwinklig links zu einem Spessartkulturweg ab, dessen Zeichen blau mit gelben Sternchen ist.