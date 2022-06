Der Wandertipp : Der Galgen von Beerfelden

Der Wandertipp führt in den Odenwald in den Oberzenter Stadtteil Beerfelden. Dort gibt es eines der am besten erhaltenen Rechtsdenkmäler Deutschlands zu sehen.

Kann ein Galgen „schön“ sein? So beschrieb einmal ein Fernsehfilm die Richtstätte nahe der Odenwald-Gemeinde Beerfelden. Schaurig-schön wäre treffender, um beidem gerecht zu werden, der Grausamkeit des Ortes wie des ästhetischen Reizes, bezogen auch aus dem Wissen, an einem der am besten erhaltenen Rechtsdenkmäler Deutschlands zu stehen. Vor 425 Jahren wurde das Hochgerüst in Dreiecksform anstelle eines hölzernen errichtet. Vieles ist wie die eingemeißelte „1597“ authentisch, zum Beispiel die sieben Linden um den Exekutionsplatz, seine Steineinfriedung oder das in den Boden eingelassene Kreuz, über dem die Delinquenten letztmals beichteten. Die sechs Meter hohen Sandsteinsäulen im toskanischen Stil sind original erhalten, während die Eisenklammern und auch die Bänder an den Kapitellen, auf denen die metallverstärkten Balken noch heute liegen, vermutlich einmal ersetzt wurden.

Sechs Missetäter hätte man gleichzeitig aufknüpfen können. Doch so schrecklich waren die Zeiten im Odenwald nicht. Obwohl häufig schon bei geringer Schuld verhängt, bildeten Todesurteile die Ausnahme. Das letzte überlieferte erging 1804 gegen eine Zigeunerin wegen „Mundraubs“ für ihre hungernden Kinder. Wichtiger war die Abschreckung der weithin sichtbar aufgestellten Galgen. Außerdem markierten sie ein Zentgericht und, wie hier die Erbacher Grafen, den Besitz der Halsgerichtsbarkeit.

Warum entgegen der Anordnung Großherzöge von Hessen-Darmstadt, der dreischläfrige Galgen, wie er zeitgenössisch hieß, 1816 nicht niedergelegt wurde, ist weniger rätselhaft, denn oft vermutet. Dass der Ukas im abseitigen Beerfelden nie ankam, kann nicht der Grund gewesen sein, vielmehr dürfte die Bevölkerung nach einem fast alles vernichtenden Stadtbrand 1810 andere Sorgen umgetrieben haben. Das gesamte Ortsbild, einschließlich der beherrschenden Pfarrkirche und des schmucken Zwölf-Röhrenbrunnens der Mümling-Quelle, ist kaum 200 Jahre alt. Die Abgeschiedenheit hat sich längst zum Kapital Beerfeldens gekehrt. Es liegt in einer intakten Feld-, Wald- und Wiesenlandschaft, die gute Ausflugsmöglichkeiten eröffnet, nach Norden zu Marbachsee und Ebersberger Felsenmeer, oder im Süden gen Burgruine Freienstein über dem tief eingeschnittenen Gammelsbachtal. Auch sie findet dank des Zufalls der Zahlen in diesem Jahr vermehrt Beachtung.

Nur dürfte das Gemäuer viel älter als die Ersterwähnung 1297 sein. Vermutlich auf das Kloster Lorsch zurückgehend, schützten später hier die Erbacher ihre einzige Direktverbindung ins Neckartal. Entsprechend wurde die Hangseite mit einer mächtigen Schildmauer gesichert. Zwar seit ihrem Zusammenbruch 1988 in weiten Teilen restauriert, umgibt die hoch aufragende Anlage mangels regelmäßigem Rückschnitt ein Hauch von Dschungelfestung.

Wegbeschreibung:

Innerorts von Beerfelden bieten sich ausreichend Parkmöglichkeiten, so beiderseits der Bundesstraße 45 oder rings um die Pfarrkirche. Auch am „Galgen“ besteht eine große Stellfläche. Dorthin gelangt man auf dem Fußweg neben der Airlenbacher Straße gut 500 Meter durch offene Flur. ❶

Von der Richtstätte an müssen wir kurz an der Fahrbahn laufen, ehe wir links mit der gelben 2 in den asphaltierten Wirtschaftsweg biegen können. Wenn die Ziffer nach knapp einem Kilometer rechts abknickt, hält man das Geradeaus über weitere 500 Meter bei und folgt dann den Links-rechts-Kurven zu dem breiten Weg, der rechts in die Landstraße mündet.

Mit ihm treten die blauen Markierungen Kreuz, Punkt und Strich auf. Zwischen den Straßen der Gabelung weisen sie in eine ungewöhnlich große Gefallenen-Gedenkstätte beider Weltkriege und des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71. Hinter dem Ehrenhain wechseln wir über die Straße und schwenken noch vor dem Wanderparkplatz rechts unter die Bäume. Nun kommen die gelbe 5 und kurz darauf S 6 (grün) ins Spiel, um dann gemeinsam jenseits der Straße die Richtung „Leonardshof“ und der gleichnamigen Kapellenruine einzuschlagen.

Unverändert mit dem bisherigen Dreierverbund, lässt sich der Weiler auch aussparen. Doch schon wegen seiner Lage lohnt der Abstecher. Wie ein Gebirgsnest klammern sich die wenigen Häusern um die vormalige Wallfahrtskirche an die Flanke hoch über dem Finkenbach. Im Halbbogen führen die Zeichen hindurch – die Ruine liegt etwas verdeckt im Bereich der vergrasten Passage – und am anderen Ende hinaus.