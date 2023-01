Kaltbaden : Frieren macht glücklich – und hält gesund

Es ist 9 Uhr morgens, kurz vor Silvester. Die Lufttemperatur beträgt etwa sechs Grad. Das Wasser des Walldorfer Sees hat viereinhalb Grad, Georg Patsakas hat es gerade gemessen. „Es ist alles nur der Kopf, ohne den geht gar nichts“, sagt der Fünfzigjährige. Dann zieht er sich aus und marschiert los. Direkt in den See. Ins eiskalte Wasser.

Für Patsakas gibt es nichts Schöneres, als die Kälte des Wassers zu spüren. „Ich mache viel Sport, ich gehe laufen – aber das Wasser, das ist einfach ein anderes Element“, sagt er. Schon als junger Mann in Griechenland badete er gern in kalten Quellen und Flüssen. Als er in die Nähe von Frankfurt zog, suchte er nach Gleichgesinnten. Schließlich fand Patsakas in Darmstadt eine Gruppe von Eisbadern. Auf die Dauer war ihm das aber zu viel Fahrerei, so beschloss er vor wenigen Monaten, selbst eine Gruppe zu gründen.