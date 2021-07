Spessart nach dem Lockdown : Die Rückkehr der Touristen

Heike Ruppel zählt zu den Menschen in Deutschland, die auch während der schwierigsten Lockdown-Zeiten dazu beitrugen, dass das tägliche Leben weitergehen konnte. Tag für Tag saß und sitzt sie in Fulda an der Kasse eines gut besuchten Lebensmittelmarkts. Ihr und der ganzen Belegschaft machten die schrecklichen Bilder der vielen Corona-Toten in Italien Angst, sagt sie. Und sie fürchtete, dass die Filiale geschlossen werden könnte.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. Folgen Ich folge

Doch alle haben durchgehalten, und zum Glück gab es keine schwere Covid-Erkrankung unter den Mitarbeitern des Marktes. Dafür haben Heike Ruppel und ihr Mann jetzt stellvertretend für viele eine Belohnung und Anerkennung erhalten: Für drei Tage wurden sie als Gewinner im Rahmen der Aktion „Hessen für Hessen – Ein Dankeschön für unsere Alltagshelden“ in das Bad Orber Hotel an der Therme eingeladen.

250 „Alltagshelden“ aus der Pflege, dem Polizeidienst, dem Supermarkt oder der Feuerwehr zeichnen die Bad Orb Kur GmbH, die Kurstadt Bad Soden-Salmünster und die Spessart Tourismus und Marketing GmbH des Main-Kinzig-Kreises mit der Unterstützung der Hotellerie, der Gastronomie und dem Handel in ihrem Gemeinschaftsprojekt aus. Einige wenige konnten ihren Preis, um den man sich bewerben musste, schon auskosten. Doch dann kam wieder ein Lockdown, und viele beteiligte Betriebe mussten schließen.

Besucher wollen oft „von heute auf morgen kommen“

Jetzt herrscht wieder Aufbruchstimmung in den beiden Kurorten und dem Main-Kinzig-Kreis, wofür „Alltagheldin“ Heike Ruppel und ihr Mann symbolisch stehen. Sie zählten am vergangenen Wochenende zu den ersten Gästen der wiedereröffneten Toskana Therme und dem Thermenhotel, dem größten Übernachtungsbetrieb in Bad Orb. Im September und Oktober vergangenen Jahres hatten beide geöffnet, danach begann nach den Worten von Ilka Pavlovic, Managerin von Therme und Hotel, eine unfreiwillige Ruhezeit. Vom 2. November bis jetzt musste geschlossen und die rund 120 Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Nicht alle Aushilfs- und Fachkräfte sind bei der Stange geblieben. Viele suchten sich eine neue Arbeitsstelle. So plagt das Hotel an der Therme ein Problem, das in diesen Tagen viele Gastronomen und Hoteliers betrifft: der Arbeitskräftemangel.

Doch es gibt auch zahlreiche Rückkehrer. „Sie haben gemerkt, dass sie keine Lust mehr hatten, irgendwo Regale einzuräumen, weil die Arbeit im Hotel doch wesentlich angenehmer ist“, so Pavlovic. Jetzt zögen die Buchungen wieder ordentlich an, wobei das Hotel sich auf das veränderte Buchungsverhalten der Gäste einstellen müsse. Die Leute dächten nach Corona nicht mehr in längeren Zeiträumen. Sie seien viel spontaner. „Oft wollen sie quasi von heute auf morgen kommen“, sagt Pavlovic. Die Schließungszeit nutzte man im Hotel für Renovierungen, was laut Dirk Thom, Geschäftsführer der Bad Orb Kur GmbH, auch viele Gaststättenbetreiber machten. Auch ihnen fehle es jetzt an Mitarbeitern, weshalb manches Lokal später wieder aufgemacht habe, als es möglich gewesen wäre. Andere reduzierten Thom zufolge notgedrungen die Öffnungszeiten.