Nach 40 Jahren unaufgeklärt : Der Mord an Heinz Herbert Karry bleibt unvergessen

Heinz Herbert Karry wurde am 11. Mai 1981 in seinem Haus in Frankfurt erschossen, das Verbrechen ist auch 40 Jahre später nicht aufgeklärt. Hessens Wirtschaftsminister mochte es, unter Menschen zu sein, und er redete Klartext auf Frankfurterisch – auch in Bonn.

Samstag Nachmittag, 9. Mai 1981, im Bürgerhaus nach einem Bezirksparteitag. Heinz Herbert Karry hat wie oft bei solchen Gelegenheiten noch einmal junge Hoffnungsträger der Partei zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Er will hören, wie sie sich die FDP der Zukunft vorstellen, welche Ziele sie selbst haben. Aber er spricht bei solchen Treffen auch davon, was Liberalismus für die Menschen im Alltag bedeute. Der spätere hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn, damals 24 Jahre alt und Referendar, erinnert sich sehr genau an dieses Treffen. Denn 36 Stunden später ist der hessische Wirtschaftsminister tot. Erschossen im Morgengrauen im eigenen Haus im Frankfurter Stadtteil Seckbach, von den Tätern keine Spur. Hahn hört die Nachricht an jenem Montagmorgen um 7 Uhr im Radio.

Das Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Bundesanwaltschaft führt seither die Ermittlungen gegen unbekannt wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Sehr viel deutet auf einen terroristischen Hintergrund. Drei Wochen später geht bei dem Magazin Pflasterstrand ein Schreiben ein, in dem sich die „Revolutionären Zellen“ der Tat bezichtigten. Die vermeintlichen „Feierabend-Terroristen“, die eine Leiter an die Hauswand gelehnt hatten, um an das offen stehende Schlafzimmerfenster zu gelangen, verschwurbeln darin den Tod Karrys zu einem Versehen, einem „großen, nicht einkalkulierten Zufall“. Karry habe als „Türsteher des Kapitals“ durch Schüsse in die Beine lediglich längere Zeit daran gehindert werden sollen, seine „zerstörerischen Projekte“ weiterzuverfolgen. Damit war ganz offenbar Karrys engagiertes Eintreten für den Bau der Startbahn West und für das Atomkraftwerk in Biblis gemeint.