Im März hat es endlich einmal wieder richtig geschüttet in Frankfurt – das sichert dem vergangenen Monat einen Platz weit vorne in der Regenstatistik. Beim Thema Sonne gab es trotzdem eine Überraschung.

Nur eine Frage der Zeit: So richtig wollte sich der Frühling bei den Regenmassen in Frankfurt noch nicht blicken lassen. Bild: dpa

Habemus Oberbürgermeister! Die Schlussfrage aus der Februarwetter-Bilanz, nämlich, wer Frankfurts nächster Rathauschef wird, ist beantwortet. Jetzt steht fest, wer Nachfolger des von manchen als etwas windig (das Wortspiel sei in dieser Rubrik erlaubt) empfundenen Peter Feldmann wird: Der Mann heißt Mike Josef und macht trotz der Tatsache, dass auch er Sozialdemokrat ist, einen grundsoliden Eindruck.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch noch mal von den Wetterfröschen der Rhein-Main-Redaktion! Wir hoffen, die Wahlparty ist angemessen feuchtfröhlich verlaufen, und haben damit auch das Stichwort, das wir benötigen: feucht. Denn so war der März. Um nicht zu sagen nass. Sogar schon nassforsch, denn es kam noch einmal reichlich Niederschlag vom Himmel, womit sich der vergangene Monat einen Platz weit oben in der Statistik eroberte. Aber der Reihe nach: 98,1 Millimeter Niederschlag fielen, normal sind 51,1, das ist ein Plus von 92 Prozent.

Noch mehr zu bieten in dieser Kategorie, die seit 1949 gemessen wird, hatte der März 1988 mit 107,3 Millimetern, 1981 waren es 108,3 gewesen und satte 115,1 Millimeter im März 2001. Damit erreicht der zurückliegende März den vierten Platz. Das ist zwar nur die Blechmedaille, aber jetzt kommt es: Dass an mehreren Tagen zehn Millimeter oder mehr Niederschlag an einem Tag herunterkommen, passiert höchst selten. Das war 1988, 1981 und eben im vergangenen Monat vier Mal der Fall: Die Märzmonate dieser Jahre teilen sich somit Platz eins. Der 24. März war mit 23,4 Millimetern der nasseste Tag und lag, seit Erhebung dieser Daten im Jahr 1949, auf Platz fünf sämtlicher niederschlagsträchtiger Märztage.

Endlich. Denn seit März 2016 mit 57,0 Millimetern Niederschlag waren alle folgenden Märzmonate zu trocken. Da freuen sich alle, die sich Sorgen ums Grundwasser machen. Jene wiederum, die eher zur Kategorie „Das Glas ist halb leer“ gehören, sorgen sich, dass es sumpfig wird. Einen in Frankfurt wohlbekannten Sumpf trockenzulegen forderte übrigens die hiesige CDU, als bekannt wurde, dass ein guter Freund des eingangs erwähnten windigen Bürgermeisters nun wohl auch, wie sein OB-Freund, über die AWO-Affäre stolpert. Denn die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage erhoben gegen den ehemaligen Hauptamtsleiter. Indes, die forsche Forderung nach Trockenlegung half dem CDU-Kandidaten nicht, und Josef machte das Rennen.

Am 19. März übrigens gab es leichten Regen mit sonnigen Abschnitten, die Mitteltemperatur lag bei 10,3 Grad. Wie wir jetzt auf dieses Datum kommen? Nun, eine oberflächliche Internetrecherche, inspiriert vom Namen des neuen Oberbürgermeisters, ergab, dass dies der Josefstag ist. Und für den gilt: „Ein schöner Josefstag ein gutes Jahr verheißen mag.“ Oder auch: „Ist’s Josef klar, gibts ein gutes Honigjahr.“ Meteorologisch betrachtet oder aus Sicht der Bienen sind die Aussichten demnach eher so lala.

Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, dass die Sonne oft nicht scheint, wenn es regnet. 113,2 Stunden Sonne sind denn auch eher unterdurchschnittlich, zumal man von den vergangenen Märzen ja einiges gewohnt war: Mit 250,1 Stunden war der März des Vorjahres der sonnigste, der jemals registriert wurde. Aufregender ist da schon die Tatsache, dass der sonnigste Tag am Anfang des Monats lag, nämlich der 2. März mit 10,2 Stunden. Denn es liegt in der Natur der Jahreszeit, dass die Zahl der zu erwartenden Sonnenstunden steigt, je mehr wir uns dem Monatsende nähern. Folgerichtig liegt ein alter Rekord auch am Monatsende, am 31. März 2003 schien die Sonne zwölf Stunden.

Was die Temperaturen angeht, so kann auch der zurückliegende März den vorsichtig formulierten Verdacht nicht entkräften, dass es immer wärmer wird: Durchschnittstemperatur 7,6 Grad. Zu erwarten gewesen mit Blick auf den Referenzzeitraum 1961 bis 1990 wären 5,2 Grad, also war es 2,4 Grad zu warm. Nur noch 0,8 Grad beträgt die Abweichung hingegen mit Blick auf den Zeitraum 1991 bis 2020.