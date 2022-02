Volker Bouffier : Der Machtpolitiker und Landesvater geht

Er kam nach Roland Koch, wirkte an der Seite von Angela Merkel und zusammen mit Tarek Al-Wazir: In Hessen hat der der scheidende Ministerpräsident Volker Bouffier gezeigt, dass schwarz-grüne Bündnisse möglich sind.

Wer Volker Bouffier nur als jovialen Landesvater wahrnimmt, hat lediglich einen, wenn auch unübersehbaren Teil seiner Persönlichkeit im Blick. Tatsächlich ist der Jurist ein disziplinierter und sachorientierter Arbeiter, ein kühl kalkulierender Stratege und ein gewiefter Techniker der Macht. Seit einem halben Jahrhundert zieht er dafür jeden Tag aufs Neue in den Kampf.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

So trat er einst dem „Andenpakt“ bei, einer exklusiven Seilschaft von CDU-Politikern, die sich versprochen haben, nie gegeneinander anzutreten. Die in dem Kreis von inzwischen alten Männern gepflegte kritische Distanz zu Angela Merkel machte Bouffier sich nicht zu eigen. Im Gegenteil: Mit seinem guten Verhältnis zu ihr setzte er sich nach der Übernahme von Staatskanzlei und Parteivorsitz im Jahr 2010 deutlich von seinem Vorgänger Roland Koch ab.

Merkels Interesse an Bouffier wuchs, als er im Jahr 2013 mit Schwarz-Grün in Wiesbaden zustande brachte, was in Berlin nicht gelang. Der Hesse saß hier wie dort am Verhandlungstisch. Heute ist er der bei Weitem dienstälteste Ministerpräsident der Republik. Dafür hat er auch länger und härter gekämpft als alle anderen.

Die Mutter war Vertriebene, der Vater kehrte erst 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und litt als Beamter der hessischen Kommunalverwaltung jahrelang darunter, dass Schwarze es in roten Rathäusern schwer hatten. Bouffier war im Alter von 23 Jahren auf dem Sprung in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, als er auf der Fahrt in den Urlaub so schwer verletzt wurde, dass er neun Monate lang nicht wusste, ob er jemals wieder ohne Rollstuhl würde leben können.

Es braucht eine „gewisse Härte“

Im „Schönfelder“, der Bibel der Jurastudenten, blätterte er mit Stricknadeln, an denen seine Mutter Gummienden befestigt hatte. Ein Freund baute den Beifahrersitz in seinem Renault 4 aus, damit Volker sich auf die Rückbank setzen und das Bein ausstrecken konnte, wenn man zu den Versammlungen der Jungen Union fuhr. Das war kein Freizeitvergnügen. Es ging um nichts weniger als die Eroberung des roten Hessenlandes. Wer sich so dafür geschunden hat, schaut besonders genau hin, bevor er die Macht teilt – oder gar abgibt. Errungen wurde sie von zehn jungen Leuten, der Speerspitze des CDU-Nachwuchses. Wegen ihrer Treffen in einer an der A 5 gelegenen Raststätte wurde die Gruppe respektvoll die „Tankstelle“ genannt. Bouffier kam mit dem eigenen Wagen, Koch wurde von seiner Mutter aus Eschborn gebracht. Während der Ältere eine Rechtsanwaltskanzlei aufbaute, übernahm der Jüngere in der politischen Arena die Führung. Als Koch 1999 in die Staatskanzlei einzog, wurde Bouffier Innenminister. Damit verbunden war das Image des „Schwarzen Sheriffs“. Edmund Stoiber (CSU) erinnerte sich im Mai 2018 bei einem Besuch der Unionsfraktion im Wiesbadener Landtag, der Volker sei schon „ein sehr scharfer Hund“ gewesen.