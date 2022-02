Lokaltermin „Isoletta PMP“ : Schneeweißer Käse und ein spezieller Teig

Aus einem traditionellen italienischen Restaurant hat die Familie Cavallo in Frankfurt eine veritable Gastro-Gruppe geformt. Mit Pinsa und Mozzarella soll der Name „Isoletta“ jetzt zur Marke werden.

Ciriaco Cavallo ist nicht zu stoppen. Sein Isoletta-Universum wächst und wächst. Was vor mehr als 40 Jahren in einem Eckhaus im Frankfurter Westend mit einem typischen italienischen Familienrestaurant begann, ist inzwischen zu einer veritablen Gastro-Gruppe geworden. Außer dem für seine gehobene Küche bekannten Stammhaus an der Feldbergstraße gibt es mittlerweile fünf weitere Restaurants in der Mainmetropole, die unter dem Label „Isoletta PMP“ firmieren, zudem in Wiesbaden das Fischrestaurant „Pescaletta“ und ein italienisches Steakhaus. Ach ja, und dann sind da ja auch noch die beiden Lokale mit dem Namen „Ciro il lattaio“ in der Frankfurter Innenstadt und in Darmstadt, auch dort stehen die drei kulinarischen Elemente im Vordergrund, für die das Kürzel PMP steht, nämlich Pinsa, Mozzarella und Pasta.

Mit seiner Pinsa, einer Art dicker Pizza, die aus einem besonderen Teig aus vier Mehlsorten gebacken wird, und seinem hausgemachten Mozzarella hat sich der stets freundliche und zugewandte Italo-Hesse Cavallo zusammen mit seinem stetig wachsenden Team in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde geschaffen. Und nun will er zusammen mit neuen Geldgebern sein einst im ersten Lokal dieser Art an der Berger Straße entwickeltes Konzept als Franchise-Modell wachsen lassen. Das vor einigen Monaten in einem früheren Blumen­laden an der Mainzer Landstraße eröffnete „Isoletta PMP“-Restaurant ist dabei so etwas wie ein Vorzeigeobjekt.