Ich bin ein Migrant, ein Wirtschaftsflüchtling. „Zuagroaste“ werden solche Menschen in der Sprache meines Volkes genannt. Ich bin erst Bayer, dann Deutscher. Am Chiemsee geboren, nur eine dreißigminütige Autofahrt von München entfernt aufgewachsen. Der Freistaat trieft vor Tradition, aus jeder einzelnen Pore entweicht das Brauchtum, eine „Leitkultur“ wurde 2016 in der Präambel des Integrationsgesetzes verankert. Es war die christlich-soziale Antwort auf die Geschehnisse zur Willkommenskultur im Jahr zuvor. Bürger hissen stolz auf die Landesflagge in ihren Gärten, die goldenen Löwen des Wappens brüllen im Wind. Selbst der Äther wird von den Bürgern beansprucht. Weiß-blau und schmerzhaft strahlend ist er, der „Himmel der Bayern“. Jeder Tag ist Bayerntag.

Zwei Jahre lebe ich mittlerweile in Hessen, habe Ebbelwoi getrunken, Handkäs’ mit Musik und grüne Soße gegessen, war in Frankfurt, Kassel, Marburg, Darmstadt, auch in Wiesbaden, bin im Odenwald gewandert und habe die Bergstraße mit ihren vielen kleinen Dörfern, Weinbergen und Fachwerkhäusern passiert. Was wirklich hessisch ist, weiß ich trotzdem nicht. Bescheidener scheinen das Land und seine Bevölkerung zu sein. Wo der Bayer grantelt, grübelt der Hesse.