Freddie Mercurys Drummer : „Er hatte eine unglaubliche Aura“

Als die Sprache auf „The Show Must Go On“ kommt, den großen Schlussakkord von Queen mit Freddie Mercury, muss Curt Cress schlucken. „Da läuft es mir eiskalt den Rücken herunter – noch immer“, sagt der 69 Jahre alte Musiker, der einst für Mercury getrommelt hat. „I’ll soon be turning around the corner now“, ich werde bald aus dem Blickfeld verschwunden sein. „But my smile still stays on“, aber mein Lächeln wird bleiben. Es sind bewegende Textzeilen, die der umtrie­bige Queen-Sänger noch Monate vor seinem Tod einsingen konnte. Als Single erschien der Song im Oktober 1991. Einen Monat später, am 24. November, starb Mercury an den Folgen seiner Aids-Erkrankung.

In diesem November ist das 30 Jahre her. Eine kleine Ewigkeit, die es dennoch nicht geschafft hat, die Musik von Queen und Freddie Mercury in Vergessenheit geraten zu lassen. Dafür sorgt der Rest der Band, allen voran die wichtigsten Nachlassverwalter: Brian May, der Gitarrist, und Schlagzeuger Roger Taylor. Sie halten die Legende Queen musicaltauglich am Leben, oftmals zum Unwillen puristischer Fans. Und es ist der beispiellose Songkatalog, der über Jahrzehnte gewachsen ist und an dem der hessische Schlagzeuger Curt Cress aus dem Main-Kinzig-Kreis mitwirken durfte. Zumindest ein paar Tage lang in einem Münchner Tonstudio.

Menschliche Drum-Maschine

Mitte der Achtzigerjahre hat Cress auf Mercurys Soloalbum „Mr. Bad Guy“ das Schlagzeug eingespielt. Für Queen-Verhältnisse war die Scheibe zwar ein Flop, aber dennoch haben Songs wie „Made in Heaven“, „I Was Born To Love You“ oder „Living On My Own“ überdauert. Der Deutsche Reinhold Mack, der Queen-Alben wie „The Game“ oder „Hot Space“ produziert hatte, nahm sich auch dieses Projekts an.

Das Ziel war klar: Mercury wollte poppiger und elek­tronischer klingen, opernhafter und weniger wie der Sänger einer Rockband mit Heavyness, der sich gegen die breiten Gitarrenwände und die polyphonen Soli Brian Mays durchsetzen muss. Als Schlagzeuger verpflichtete der Produzent den Hessen Curt Cress, der damals als menschliche Drum-Maschine galt: präzise und zuverlässig. „Die Verbindung mit Mercury war gleich herzlich“, erinnert sich Cress an seine erste Begegnung mit dem Superstar.

Doch auf dem titelgebenden Demosong „Mr. Bad Guy“, das der auf Sansibar geborene Brite ins Studio mitgebracht hatte, war noch der Queen-Schlagzeuger Taylor zu hören. Cress war eingeschüchtert: „Du erwartest doch nicht von mir, dass ich das lösche und darauf spiele“, sagte Cress seiner Erinnerung nach damals.

„Doch, wir können ja kein Queen-Album machen“, entgegnete Mercury, der sich Macks Studio gleich für mehrere Monate gebucht hatte. „Aber wir müssen Roger anrufen und ihn fragen“, bat Cress. Der hatte kein Pro­blem damit, aber Cress ist bis heute nicht überzeugt: „Er klang da besser als ich. Du kannst einen Roger Taylor nicht ersetzen.“

Dabei war der im hessischen Schlierbach in der Gemeinde Brachttal geborene Schlagzeuger Cress damals einer der angesagten Studio- und Livedrummer – später wurde er millionenschwerer Musikproduzent und auch Arrangeur von Fernsehmelodien wie bei „Wetten dass..?“. Seine Schlagzeugspuren sind auf Klassikern der deutschen und internationalen Popgeschichte verewigt wie Rio Reisers Soloalbum „Rio I.“ mit „König von Deutschland“ oder „Junimond“.

Für Falcos zweites Soloalbum „Junge Römer“ hatte Produzent Robert Ponger Cress bereits 1984 verpflichtet. Mit dem exzentrischen Österreicher ging der Hesse auf Tour, unter anderem nach Japan. Mit dem Queen-Sänger blieb es hingegen bei der Studioarbeit, wohl auch, weil das Album floppte.

Cress sieht Parallelen zwischen Falco und Mercury: „Das waren beides wahnsinnig rhythmische Sänger.“ Und exaltiert waren sie beide ohnehin, da spielten sie in einer Liga. „Wenn ich im Studio am Schlagzeug saß und Freddie hinterm Mischpult, da waren diese typischen Mercury-Gesten“, erinnert sich Cress. Arme in die Luft reißen, Kopf nach oben, geballte Faust. „Er hat sich immer wahnsinnig über die Musik gefreut, war voll drin – und hat das auch gezeigt“, sagt er. „Der Typ hatte eine unglaubliche Aura!“

Abstand zur koksverseuchten Partyhölle

Dass der Sänger München liebte, kann sein Schlagzeuger nur bestätigen: „Wenn er mit Tengelmann-Tüte unterm Arm und in seinem weißen ärmellosen Shirt mit uns über den Viktualienmarkt schlenderte, haben ihn alle in Ruhe gelassen“, erzählt Cress. „Er hat sich da frei gefühlt.“ Das Übrige tat die Partyumgebung und der illustre Hofstaat, mit dem sich Mercury umgab, beispielsweise der exaltierten Schauspielerin Barbara Valentin, in deren Wohnung er zeitweise lebte.