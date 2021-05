Bouffier sieht „tolle Zielmarke“ : Ein ehemaliger Hospot unterschreitet die 100

Ein paar weniger neue Fälle als am Freitag, aber ein minimaler Anstieg der Inzidenz. Hessen wartet auf weitere Lockerungen. Ein ehemaliger Hotspot liefert derweil einen erfreulichen Wert. Rund 22 Prozent der Impftermine in Zentren wurden bisher storniert.

Nur eine kleine Unterbrechung des erfreulichen Trends? Die Inzidenz in Hessen ist von Freitag auf Samstag minimal gestiegen. Nachdem der Wert am Vortag bei 75 lag, beträgt er nun 76. Nach 653 neu gemeldeten Corona-Fällen am Freitag waren es am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 610. Binnen eines Tages wurden zwölf Todesfälle registriert, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden. Seit Beginn der Pandemie starben in Hessen 7201 Patienten mit oder an Corona und es wurden 283.061 Infektionen gezählt.

Auswirkungen auf weitere Lockerungen haben die neuen Werte nur bedingt: Kreise und Städte blieben weitgehend in ihrem Farbspektrum. Offenbach liegt allerdings nun erstmals unter der 100 wie auch Frankfurt (79), Offenbach (93), Darmstadt (73) und die linksrheinisch gelegene rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz (71). Ausreißer unter den Großstädten im Rhein-Main-Gebiet ist Wiesbaden, das bei einer Inzidenz von 126 noch auf Lockerungen warten muss. Gemäß der Daten des RKI liegt neben der Wetterau auch der Hochtaunuskreis unter der 50, wo deutliche Lockerungsschritte möglich sind, die beispielsweise in der Wetterau schon greifen.

Einige Kreise konnten wegen gesunkener Infektionszahlen in eine neue Lockerungsstufe aufrücken. In der ersten Stufe des Öffnungskonzeptes des Landes – die nach mehreren Tagen unter einer Inzidenz von 100 greift – befinden sich seit Samstag nun auch der Kreis Gießen sowie der Odenwald- und der Main-Taunus-Kreis. Darmstadt-Dieburg muss sich für den nächsten Schritt noch gedulden: Weil der Kreis am Samstag wieder über dem Grenzwert von 50 lag, kann dieser nicht wie zuvor erwartet in die zweite Lockerungsstufe vorrücken.

Mittlerweile haben nach Daten des RKI mehr als 2,5 Millionen Hessen mindestens eine Impfstoffdosis gegen das Coronavirus erhalten. Das mache eine Quote von 40 Prozent. Vollständig geimpft sind knapp 757.000 Menschen (12 Prozent). Damit sei eine „tolle Zielmarke“ erreicht worden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in einer Videobotschaft. Er dankte den zahlreichen Helfern und Helferinnen in den Impfzentren oder Arztpraxen, die „Grandioses“ leisten würden. Auf den Intensivstationen des Bundeslandes wurden am Samstag (Stand 14.19 Uhr) laut dem Divi-Intensivregister 314 Covid-19 Patienten behandelt. 169 von ihnen mussten beatmet werden. Das waren jeweils weniger Patienten als am Vortag.

22 Prozent der Impftermine storniert

Von den rund 1,85 Millionen Erstterminen für eine Corona-Schutzimpfung, die über die zentrale Plattform des Landes Hessen bislang vergeben wurden, sind knapp 22,3 Prozent storniert worden. Das teilte das Innenministerium auf dpa-Anfrage in Wiesbaden mit. Die höchste Storno-Quote hat das Vakzin des Herstellers AstraZeneca mit 34,3 Prozent, gefolgt von Moderna mit 21,9 Prozent und BioNTech mit 17,3 Prozent.

Zusätzlich zu den stornierten Terminen gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen Menschen ohne Absage nicht zum Impfen erscheinen. Innenminister Peter Beuth (CDU) appellierte abermals an die Bürger, nicht-benötigte Impftermine frühzeitig abzusagen. „Nur so können diese Termine schnellstmöglich an andere impfberechtigte Bürgerinnen und Bürger vergeben werden, die noch auf ihre Schutzimpfung warten.“

Bei der Terminvergabe für die zweite Impfung orientiere sich Hessen an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut. Dabei gehe es um den bestmöglichen Wirkungsgrad der jeweiligen Impfstoffe, erläuterte der Minister.