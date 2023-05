Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere: Es gibt unermüdliche Remontantsorten und Diven, die viel Pflege brauchen. Auf dem Obsthof am Steinberg in Frankfurt kann man sie kennenlernen.

Schon in der Antike war sie Attribut der Liebesgöttinnen und ein Symbol für sinnlichen Genuss. Doch auch ohne erotische Hintergedanken ist sie ihren Liebhabern eine Sünde wert: nämlich von ihr zu naschen, bis in den nun wortwörtlich zu verstehenden Erdbeermund nichts mehr hineinpasst. Mit den verlässlicheren Sonnenstrahlen des Spätfrühlings und Frühsommers beginnt der große Auftritt der Erdbeeren, wobei die rotglänzenden süßen Früchtchen botanisch gesehen ja gar keine Beeren sind, sondern zu den Sammelnussfrüchten gehören.

Eine Scheinfrucht ist die Erdbeere obendrein, sind ihre wahren Früchte doch die kleinen Körnchen an den Fruchtkörpern. Solche Details dürften dem Konsumenten aber gleichgültig sein, der in Deutschland im Schnitt etwa 3,7 Kilogramm Erdbeeren im Jahr verdrückt. Ob er weiß, dass er ein – historisch betrachtet – noch relativ junges Obst genießt? Zwar dürften Erdbeeren seit der Steinzeit eine Rolle in der Ernährung der Menschen spielen, doch waren die Früchte der in Europa verbreiteten Walderdbeeren klein. Erst im 17. Jahrhundert mit der Scharlach-Erdbeere und im 18. Jahrhundert mit der Chile-Erdbeere gelangten zwei großfruchtige amerikanische Arten nach Europa. Aus deren Kreuzung entstand dann um 1750 in der Bretagne die Gartenerdbeere, quasi die Urmutter der meisten heute kultivierten Sorten.

Etwa tausend Sorten sind bisher aus dieser ersten Gartenerdbeere geboren worden. Viele sind längst wieder verschwunden, doch jedes Jahr kommen neue hinzu, weil der Mensch unentwegt mit der Pflanze experimentiert, sie optimieren möchte für unterschiedliche Böden und unterschiedliches Klima, sie wappnen möchte gegen Krankheiten und ihre Früchte natürlich möglichst attraktiv erscheinen lassen will: noch größer, noch aromatischer.

Andreas Schneider, der im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach den Obsthof am Steinberg betreibt, weiß um diese Experimentierfreude und teilt sie auch. Der Bio-Obstbauer, der überregional vor allem für seine spektakulären Apfelweinspezialitäten bekannt ist, baut auf seinem Hof auch Erdbeeren an. „Im Schnitt haben wir 15 unterschiedliche Sorten pro Jahr, von denen wir zwölf als Hauptsorten anbauen und die übrigen in kleinen Mengen testen“, berichtet Schneider, der sich über Fachpublikationen und Börsen über neue Züchtungen informiert. „Wir haben bei uns vornehmlich Lösslehm­böden“, nennt Schneider ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Testsorten, ist aber auch einer Spielerei nicht abgeneigt. Vor einigen Jahren hat er einmal mit weißen Erdbeeren experimentiert, einer Dresdner Züchtung. Diese Früchte schmecken ungemein delikat, haben es aber schwer im Verkauf, weil sofort der Gedanke aufkommt, die Beeren seien unreif. „Und Erdbeeren reifen nicht nach, daher lassen die Kunden die Finger davon. Nur die Sternegastronomie hat zugegriffen, doch das ist mengenmäßig natürlich überschaubar“, sagt Schneider, der dafür mit einer anderen Dresdner Züchtung auch das große Publikum begeistert: Mieze Schindler heißt diese nun bald hundert Jahre alte Züchtung von Otto Schindler, die der Gartenbaulehrer zu Ehren seiner Frau Mieze genannt hatte. „Diese Erdbeere ist eine Diva und verlangt viel Pflege. Dafür ist sie so aromatisch wie kaum eine andere“, schwärmt Schneider von der Frucht, die sich tiefrot präsentiert und ihre Fans im Juni auf den Obsthof lockt, die sich dort mit der Sorte eindecken. Besonders lagerfähig ist die gute Mieze nämlich nicht und daher auch nicht im Supermarkt und nur sehr begrenzt im Einzelhandel erhältlich.

Schon eher könnte man dort Schneiders wichtigste Anbausorte, die Mara des Bois, finden, eine französische Züchtung und, zur Freude des Obstbauers, eine remontierende, sprich eine mehrmals blühende und tragende Sorte. Wie die Sorte Mieze Schindler hat auch die Mara de Bois ein intensives Walderdbeerenaroma, wobei das Aroma von Erdbeeren schon wieder eine Wissenschaft für sich ist. Mehr als 900 chemische Substanzen sind mittlerweile in der Erdbeere nachgewiesen worden, da kann der Geschmackssinn einem auch einmal Übersinnliches suggerieren.

Um diese Aromen zu betonen, ist ein wärmender Sonnenstrahl aber nie verkehrt, weshalb Schneider seine Erdbeeren auch nicht unter müllverursachende Folien packt, sondern zur Not eben mit einer Woche Verzögerung erntet. Geschützt sind die Pflanzen nur von einem engmaschigen Netz, das sowohl Tiere als auch den Wind fernhält.

Zum Pflücken (auch für Selbstpflücker) werden die Netze beiseitegeschlagen, ebenso bei den Erdbeerwanderungen, die Schneider regelmäßig anbietet (Termine unter www.obsthof-am-steinberg.de) und bei denen mindestens sechs verschiedene Sorten verkostet werden und zur Sünde verführen.

Am 27. Mai startet auf dem Obsthof am Steinberg die Erdbeer-Selbstpflücke, täglich von 9 bis 18 Uhr und solange der Vorrat reicht.

Die erste Erdbeerwanderung ist für den 28. Mai geplant. Beginn ist um 10 Uhr, Tickets sind über die Website erhältlich.