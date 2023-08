Aktualisiert am

Braun statt Grün: Das Gras des Wattenheimer Deiches ist wegen der Hitze im Juli vollkommen vertrocknet. Bild: Marcus Kaufhold

Es gibt sie nicht nur an der Nordsee, sondern auch in Hessen: Deiche. Ein Tag in der einzigen Deichmeisterei des Landes zeigt: Die Arbeiter bereiten sich Tag für Tag auf ein Ereignis vor, das sich niemand wünscht – das Hochwasser.