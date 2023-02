Der nahe Dautphetal im Kreis Marburg-Biedenkopf in die eiskalte Lahn gefallene elf Jahre alte Junge ist gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher der Marburger Polizei auf Anfrage der F.A.Z. Nähere Einzelheiten teilte der Sprecher nicht mit. Die Polizei ermittele weiter und werde sich wohl im Tagesverlauf nochmals dazu und dann schriftlich äußern.

Mehrere Stunden nach einem Schlauchboot-Unfall bargen Rettungskräfte den Elfjährigen am Samstag aus der Lahn. Rund 250 Einsatzkräfte hatten zuvor nach dem Jungen gesucht. Am späten Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte den zu dem Zeitpunkt bewusstlosen Jungen in dem kalten Fluss. Er wurde in sehr kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Zustand beschrieb ein Polizeisprecher auch am Sonntag noch als „sehr, sehr kritisch“.

Zum Zeitpunkt des Unfalls am frühen Nachmittag sind demnach außer dem Jungen zwei Männer in dem Boot gewesen. Beide hätten sich an Land retten können und seien in einem Krankenhaus behandelt worden. Ob es sich dabei um die Familie des Elfjährigen handelt, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Unfalls war am Sonntag noch unklar.

Hochwasser sorge aktuell auf der Lahn für hohe Fließgeschwindigkeiten, sagte ein Sprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Der Pegelstand sei höher als normal.

Zuvor hatte die „Hessenschau“ über den Tod des Jungen berichtet.