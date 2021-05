Datenschutzbeauftragter Roßnagel : „Die App ist viel besser als die Zettelwirtschaft“

Alexander Roßnagel wurde am 10. Dezember 2020 auf Vorschlag der Landesregierung vom Landtag einstimmig zum Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt. Er trat die Nachfolge von Michael Ronellenfitsch an, der das Amt seit 2003 innegehabt hatte. Roßnagel war bisher Seniorprofessor für Öffentliches Recht an der Universität Kassel. Er leitete dort die Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) und ist Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums für Informationstechnik-Gestaltung. Von 2003 bis 2011 war er Vizepräsident der Universität Kassel. Roßnagels Forschungsschwerpunkt ist das Datenschutzrecht, ein Gebiet, mit dem er sich seit mehr als 30 Jahren befasst. Besonderes Augenmerk will der 70 Jahre alte Rechtswissenschaftler in seinem neuen Amt auf den „vorbeugenden Datenschutz“ richten, mit dem Ziel, dass möglichst wenig personenbezogene Informationen erhoben werden. In Hessen wurde die Position des Datenschutzbeauftragten schon 1971 eingerichtet – weltweit die erste ihrer Art.

Herr Professor Roßnagel, was sagen Sie zu dem Vorwurf, der Datenschutz verhindere eine effektivere Bekämpfung der Pandemie?

Diese These ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall.

Das müssen Sie erläutern.

Aus zwei Gründen: Zum Ersten, weil der Datenschutz flexibel genug ist. Schon der Blick in die Datenschutz-Grundverordnung macht dies deutlich. In Artikel 6 steht, dass „lebenswichtige Interessen“ zur Datenverarbeitung ermächtigen, in den amtlichen Erwägungsgründen sind dazu ausdrücklich Epidemien genannt.

In welchem Zusammenhang wurde das praktisch?

Die Pandemie kam ja relativ überraschend. Man musste daher ganz schnell nach Lösungen auch für die Kommunikation suchen. Bei all den Videokonferenzen, dem Homeoffice oder Homeschooling wurde und wird ja kaum über Datenschutz nachgedacht. Die Aufsichtsbehörden haben mögliche Verstöße zum Schutz der Gesundheit sogar ausdrücklich geduldet, in Hessen mindestens bis zum 31. Juli 2021.

Worin liegen diese Verstöße?

Denken Sie zum Beispiel an den Distanzunterricht, bei dem alle Schüler gezwungen werden, Datenverarbeitungssysteme zu nutzen, von denen viele nicht unseren Richtlinien entsprechen. Nehmen Sie die vielen amerikanischen Anbieter dieser Systeme, die, meist in einer Cloud, die Daten in die USA übertragen, obwohl der Europäische Gerichtshof dies untersagt hat. Wenn die Geheimdienste NSA oder CIA wollten, könnten sie dort die Daten abgreifen. Natürlich interessiert sich die NSA nicht für den Matheunterricht einer 3 A in Deutschland. Aber diese Technik wird auch für Lehrer- oder Notenkonferenzen genutzt, da geht es dann um relevante Informationen, die durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geschützt sind.

Auch in Hessen soll die Luca-App für Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden. Haben Sie Bedenken?

Zunächst einmal: Die Kontaktnachverfolgung in Lokalen und Geschäften im vergangenen Sommer mittels Zettelwirtschaft war alles andere als datenschutzkonform. Die Gäste haben untereinander sehen können, wer auch da ist, mit wem, wie lange und so weiter. Das ging sogar soweit, dass attraktive Frauen Anrufe vom Personal erhielten, ob man sich nicht einmal treffen könne. Die Luca-App ist um Klassen besser, hat allerdings auch Schwachstellen. Wir sind vom hessischen Digitalministerium informiert worden, dass man die App verwenden wolle. Daraufhin haben wir uns damit intensiv beschäftigt. Datenschützer in anderen Bundesländern haben sie sogar „nachgebaut“ und uns in Kenntnis gesetzt. Bevor der Auftrag rausging, haben wir dem Ministerium mitgeteilt, dass wir die Beschaffung für die Gesundheitsämter befürworten, aber an einigen Stellen Verbesserungspotential sehen.

Welche Stellen sind das?