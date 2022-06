Aktualisiert am

Datenschutz an Hochschulen

Datenschutz an Hochschulen : Neue Regeln für Nutzung von Zoom

Und es hat Zoom gemacht: Nutzung der Konferenzsoftware unterliegt nun neuen Regeln an Hochschulen in Hessen Bild: Reuters

Weil der Konferenzdienstleister Zoom Daten in die USA überträgt, galt die Nutzung des Programms an Unis als problematisch. In Hessen sollen nun neue Regeln einen Missbrauch von Informationen verhindern.