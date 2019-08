Aktualisiert am

Zugriff auf sensible Daten : Lehrer-Passwörter an Gymnasium gestohlen

An einem Gymnasium in Darmstadt sind Passwörter gestohlen worden, mit denen ein Unbekannter auf Daten in der Cloud des umstrittenen Büropakets Microsoft Office 365 zugreifen konnte. Den Vorfall hat der ehemalige Direktor der Lichtenbergschule, Meinhard Hiemenz, auf eine schriftliche Anfrage bestätigt.

Der Diebstahl hatte sich schon im November 2018 an dem Gymnasium ereignet, war bisher jedoch nicht öffentlich geworden. Nun aber hat eine Lehrkraft dieser Zeitung Dokumente übergeben, die den Vorfall belegen. Demnach wurden die Passwörter mittels „Phishing“ entwendet. Der englische Neologismus bezeichnet Verfahren, Passwörter von Internet-Nutzern zu angeln, also zu stehlen. Der Fall dürfte auch über die Lichtenbergschule hinaus für Lehrer, Schüler und Eltern von Bedeutung sein, da auch andere Schulen Office 365 nutzen.