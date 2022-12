Feiern im Lichterglanz : Die schönsten Weihnachtsmärkte im Rhein-Main-Gebiet

Bad Homburg Der Weihnachtsmarkt am Schloss findet traditionell an den Adventswochenenden statt. Freitags bis sonntags kann man von 12 bis 21 Uhr darüberschlendern.

Bad Nauheim Der Christkindlmarkt findet am dritten Adventswochenende statt. Er öffnet vom 9. bis 11. Dezember: freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr.

Bad Soden Im Kurpark Bad Soden findet der Weihnachtsmarkt am 3. und 4. Dezember statt. Samstags ist er von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Bad Vilbel Auf dem Marktplatz gibt es den „Weihnachtszauber am Alten Rathaus“ am dritten und vierten Adventswochenende. Freitags ist er von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Büdingen Rund um den Marktplatz ist der Weihnachtsmarkt noch bis zum nächsten Sonntag, 4. Dezember, geöffnet. Und zwar mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Darmstadt Noch bis zum Freitag, 23. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt in der Darmstädter Innenstadt statt. Besonderheiten sind die Stände aus den Darmstädter Partnerstädten. Geöffnet ist der Adventsrummel von Montag bis Sonntag täglich von 11.30 bis 21 Uhr. Weitere Besonderheit ist ein Weihnachtsmarkt im Weihnachtsmarkt: Im Karree lässt sich der Foodtruck-Weihnachtsmarkt „Heiligs Blechle“ finden.

Dieburg Der Glückstalermarkt lädt an den Adventswochenenden ein. Jeden Freitag ist geöffnet von 16.30 bis 22 Uhr. Samstags von 11 bis 17 Uhr

Dreieich Am zweiten und dritten Adventswochenende, also dieses und nächstes Wochenende, kann man in der historischen Altstadt die Hayner Weihnacht besuchen. Freitags ist das von 17 bis 21.30 Uhr möglich, samstags von 14 Uhr an bis 21.30 Uhr und sonntags von 14 bis 20.30 Uhr.

Eppstein Traditionell öffnet der Eppsteiner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende: samstags von 15 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Eschborn Rund um den Eschenplatz kann man an diesem Adventswochenende den Weihnachtsmarkt besuchen. Er öffnet am Samstag von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 11.30 bis 20 Uhr.

Frankfurt Den Frankfurter Weihnachtsmarkt findet man in der Innenstadt. Über Römerberg, Paulsplatz bis zur Hauptwache verteilen sich die rund 200 Stände. Geöffnet sind die Stände bis zum 22. Dezember, und zwar von Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Frankfurt Alt-Sachsenhausen Auf dem Paradiesplatz kann man einen der wahrscheinlich kleinsten Weihnachtsmärkte finden. Zehn Stände laden täglich von 16 bis 23 Uhr zum Besuch ein.

Frankfurt-Bornheim Am heutigen Freitag, 2. Dezember, von 15 Uhr bis 21.30 Uhr, findet der traditionelle „Nikolausmarkt der Bornheimer Vereine“ in der Fußgängerzone rund um Bornheim Mitte statt.

Frankfurt-Fechenheim An diesem Adventswochenende, 2. bis 4. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Linne-Platz in dem östlichen Stadtteil. Und zwar am heutigen Freitag und dem morgigen Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

Frankfurt Rosa Weihnacht Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz in der Innenstadt zwischen Bleidenstraße und Katharinenpforte findet sich der wohl ungewöhnlichste Weihnachtsmarkt im Rhein-Main-Gebiet. Ganz in Rosa präsentiert sich der Markt bis zum 22. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr.

Frankfurt-Sachsenhausen Nicht zu verwechseln mit dem Weihnachtsmarkt in Alt-Sachsenhausen findet man am ehemaligen Goetheturm den Weihnachtsmarkt in dem Stadtteil. Geöffnet ist er noch bis zum 23. Dezember. Die Stände sind montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet und samstags und sonntags von 13 bis 22 Uhr.

Friedberg Der Weihnachtsmarkt ist bis 23. Dezember montags bis freitags jeweils von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet – samstags und sonntags jeweils von 13 bis 20.30 Uhr.

Fulda Der Weihnachtsmarkt auf dem Universitätsplatz in der osthessischen Stadt ist täglich außer montags bis zum 23. Dezember von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Gelnhausen Vom 8. bis zum 11. Dezember kann man in der ehemaligen Reichsstadt den Weihnachtsmarkt besuchen. Und zwar donnerstags und freitags von 16 bis 21.30 Uhr, samstags von 14 bis 21.30 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr

Groß-Gerau Am diesem Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt der Kreisstadt am heutigen Freitag von 17–22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag findet begleitend im Rathaus der Kreativmarkt statt.