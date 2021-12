Kritik von Virologen : Das sind die neuen Corona-Einschränkungen in Hessen

Kontakte im öffentlichen Raum werden in Hessen auf zehn Personen beschränkt, Kinder bis 15 Jahren zählen dabei nicht mit. Für Treffen im häuslichen Kreis belässt es das Land bei einer Empfehlung und einer ernsten Mahnung, wie Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstag mitteilte.

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zu neuen Einschränkungen wegen der Omikron-Variante hatte das hessische Corona-Kabinett zuvor getagt und habe dabei eine „paradoxe Situation“ vorgefunden, wie Ministerpräsident Volker Boufier am Vormittag sagte. Die Kennziffern Hospitalisierungsinzidenz und Bettenbelegung auf Corona-Intensivstationen wiesen in die richtige Richtung, andererseits gelte die neue, sich ausbreitende Virusvariante Omikron als sehr ansteckend.

„Wir haben keinen Anlass zur Panik, aber allen Anlass zur Vorsicht und zur größten Vorsorge“, so Bouffier. Die nun verkündeten Beschlüsse gelten demnach kurzfristig. Niemand könne sagen, wie die Lage in drei Wochen aussehen werde. „Es ist keine Situation der Entspannung, sondern der großen Anspannung“. Bouffier rief dazu auf, sich vor Treffen zu testen. Die neuen Beschlüsse treten zum 28. Dezember in Kraft und sollen bis 13. Januar gelten.

Nur „Empfehlung“ für häusliche Treffen

Für große Veranstaltungen gilt nun laut Bund-Länder-Treffen: Events mit überregionalem Charakter seien Zuschauer ausgeschlossen. Das gelte für Kultur, Sport und andere Teile des öffentlichen Lebens. Der Haken sei: Niemand könne definieren, was „überregional“ bedeute. Hessen nehme die Grenze von 250 Teilnehmern als Kritierium für eine Großveranstaltungen. „Darunter gelten selbstverständlich die üblichen Hygieneregeln“, so Bouffier. Clubs und Tanzlokale müssten schließen, so wie schon in Hotspots wie Offenbach. Hessen werde seine Vorgaben mit Blick auf die kritische Infrastruktur wie Gesundheitswesen und Polizei überarbeiten.

Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) hob weiter hervor, es nun darum zu klären, wie es mit Omikron umzugehen gelte. „Wir müssen präventiv agieren“, sagte er und verwies auf die City of London. Sie habe wegen Omikron vor drei Tagen den Katastrophenfall ausgerufen. „Es bleibt, über die Feiertage zu verstehen: Die Lage ist ernst.“

„Politik hat wieder etwas verschlafen“

Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zur Eindämmung der Corona-Pandemie kommen nach Meinung des Frankfurter Virologen Martin Stürmer zu spät. „Bei der Verdopplungsrate, die Omikron an den Tag legt, ist jeder Tag wichtig“, sagte Stürmer laut am Mittwoch im Deutschlandfunk. Omikron sei nicht erst seit gestern eine Bedrohung. Man könne der Politik durchaus vorwerfen, mit dem verspäteten Treffen „schon wieder etwas verschlafen“ zu haben.

„Natürlich wollen wir alle wieder zur Normalität zurück. Wir wollen diese Feiertage genießen und mal zur Ruhe kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir das Signal der Entspannung aussenden können“, sagte Stürmer. Er habe das Gefühl, es werde das Signal vermittelt, „über Weihnachten können wir uns noch entspannen, danach ziehen wir die Bremse wieder an“. Auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, plädiert dafür, neue Einschränkungen „sehr schnell“ in Kraft treten zu lassen. Es gelte, die Kontakte zwischen den Menschen stark einzuschränken.

Bouffier wies die Virologen-Kritik zurück. Die Politik habe binnen weniger Tage reagiert. Und Beschlüsse könnten nicht von heute auf morgen in die Tat umgesetzt werden. Das brauche einige Tage.

Klose lobt Impfallianz

Er und Klose hoben auch die Bedeutung des Impfens hervor. Bisher gelten gut 69 Prozent der Menschen als gegen Corona durchgeimpft. Hessen komme beim Impfen ganz gut voran, meinte Bouffier. Klose lobte die Anstrengungen der hessischen Impfallianz, zu der auch niedergelassene Ärzte gehören. Hessen habe sein zum Teil belächeltes Ziel von mehr als 400.000 Impfungen in der Woche sogar übertroffen. Wie sehr Impfen helfe, zeige die Situation in Pflegeheimen. Dort gebe es in ganz Hessen derzeit lediglich 350 Corona-Kranke, die allesamt milde Verläufe der Infektion erlebten. Vor den ersten Impfungen starben dagegen einige Tausend Altenheim-Bewohner an oder mit Covid-19. Boostern helfe zwar nicht gegen eine Infektion, aber schütze gegen einen schweren Verlauf.