B ei HERAEUS NOBLELIGHT kennt man schon lange ein Mittel, mit dem sich Viren der Garaus machen lässt: UV-C-Strahlung. Ausgehend von dieser keimabtötenden Wirkung hat das Unternehmen aus Hanau Serien von Speziallampen entwickelt, die in der Medizin oder der Lebensmittelherstellung eingesetzt werden. Auch am Flughafen Singapur ist eine Lichttechnologie zur Luftreinigung aus Hanau verbaut. Jetzt ist sie so gefragt wie nie, das Produktionswerk in Alzenau kommt der Nachfrage kaum nach. Seit der Hersteller vor einigen Wochen den in Hanau entwickelten Prototyp einer Anlage zur Luftentkeimung vorgestellt hat, gehen Anfragen von staatlichen Einrichtungen und Gemeinden ein, die nach Wegen suchen, um Klassenräume, Vereinshäuser und Bürgerämter wieder nutzbar zu machen. Die Stadt Hanau erarbeitet mit Heraeus Noblelight bereits UV-Desinfektionskonzepte für Schulen, Kindergärten und öffentliche Verkehrsmittel. Doch so gründlich UV-C-Licht wirkt, so kompliziert ist es, sich die Strahlen zunutze zu machen. Denn sie sind für den Menschen schädlich, weshalb die Hanauer Speziallampen in Lüftungsschächten, Apparaten zur Desinfektion von Gegenständen oder in Handgeräten stecken, mit denen sich Maschinen oder Fahrzeuge desinfizieren lassen.