Das müssen Reisende wissen : Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs

25. Oktober bis 26. Oktober

Was passiert?

Vom 25. Oktober 19.30 Uhr bis zum 26. Oktober 14.30 wird die Bahnstrecke zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof über das Frankfurter Stadion zum Frankfurter Flughafen komplett gesperrt sein.

Welche Einschränkungen gibt es?

Die S-Bahn-Verbindungen und alle Regionalzüge enden am Frankfurter Stadtrand – einige fallen sogar aus.

Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle ist Frankfurt Süd. Die Verkehrsgesellschaft Rhein-Main-Verkehrsverbund warnt jedoch, dass es zu Ausfällen und verkürzten Fahrtstrecken kommen könnte.

Wie komme ich zum Frankfurter Hauptbahnhof?

Es verkehren Ersatzbusse am Frankfurter Flughafen (B1) und vom Bahnhof Rüsselsheim (SEV/B1). Von Frankfurter Bahnhof Höchst fahren die S-Bahnlinien S1 oder S2 zum Frankfurter Hauptbahnhof.

Am 25. Oktober fahren die S-Bahnlinien S8/S9 bis 23.59 Uhr nur bis Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof und ab dem 26. Oktober nur bis Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Eine Weiterfahrt nach Frankfurt Hauptbahnhof ist mit dem Ersatzbus B1 möglich. Wer nach Offenbach reisen möchte, kann den Ersatzbus B2 nutzen.

26. Oktober

Was passiert?

Der Frankfurt Hauptbahnhof wird am 26.10.2019 zwischen 2.30 Uhr und 9.30 Uhr gesperrt sein. Davon betroffen sind alle Bahnstrecken von und zum Hauptbahnhof, sowie die Tunnelstammstrecke der S-Bahn.

Welche Einschränkungen gibt es?

Die S-Bahn-Verbindungen und alle Regionalzüge enden am Frankfurter Stadtrand – einige fallen sogar aus.

Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle ist Frankfurt Süd. Die Verkehrsgesellschaft Rhein-Main-Verkehrsverbund warnt jedoch, dass es zu Ausfällen und verkürzten Fahrtstrecken kommen könnte.

Wie komme ich zum Frankfurter Hauptbahnhof?

Verbindungen aus dem Norden enden während der Sperrung an der Haltestelle Frankfurt-West. Reisende nutzen dann den Ersatzbus B5.

Der Bahnverkehr aus dem Osten geht bis Offenbach. Ab Offenbach-Kaiserlei verkehren Ersatzbusse der Linie B4. Aus dem Westen fahren Züge nur bis Frankfurt-Höchst und aus dem Süden bis Frankfurt-Süd. Für weitere Fahrten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof stehen die Ersatzbusse B4 und B5 zur Verfügung.

26. Oktober bis 14. Dezember

Was passiert?

Die Station Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof wird wegen der Anbindung der neuen Haltestalle Gateway Gardens vom 26. Oktober bis 14. Dezember vollständig gesperrt.

Wie komme ich zum Frankfurter Hauptbahnhof?

Die vorgesehenen Linien halten regulär am Frankfurter Flughafen, werden jedoch zum Fernbahnhof umgeleitet und fahren weiter zum Frankfurter Hauptbahnhof

Welche Einschränkungen gibt es?

Die Haltestelle Kelsterbach Bahnhof wird vom 26. Oktober, 0.00 Uhr, bis einschließlich 14. Dezember nicht mehr von der S-Bahn angefahren. Es besteht ein Ersatzverkehr zwischen Rüsselsheim, Kelsterbach und Flughafen Terminal 1 Busbahnhof.

In dieser Zeit fahren fast alle S-Bahnen regulär zum Flughafen, halten dort aber am Fernbahnhof. Da dieser nicht über ausreichend Kapazität verfügt, entfallen die S8-Flughafen-Shuttle, die in der Hauptverkehrszeit zwischen Hauptbahnhof und Kelsterbach fahren. Die Regionalzüge werden ohne Halt am Flughafen umgeleitet. Flugreisende müssen unter Umständen länger zum Terminal 1 laufen.

Ausführliche Informationen zu allen betroffenen Linien finden Sie hier