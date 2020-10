Zugvogel-Studie : Warum Singdrosseln ins Warme fliegen und wieder zurückkommen

Wärmeliebend: Singdrosseln überwintern unter anderem in Südfrankreich, auf der Iberischen Halbinsel und in Nordafrika. Bild: Simon Chinnery

Wenn der Winter naht, fliegen viele Vögel in den Süden, weil es dort wärmer ist. Wenn ihnen das Klima dort aber mehr zusagt, warum bleiben sie dann nicht gleich für immer dort? Diese Frage haben sich Forscherinnen des Frankfurter Senckenberg-Instituts gestellt. Unter der Leitung von Alison Eyres haben sie Daten zum Zugverhalten von 437 Sperlingsvogelarten aus aller Welt zusammengetragen, darunter etwa Rauchschwalbe und Singdrossel.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Wissenschaftler überprüften, ob die Vögel Winterquartiere wählen und ob sie – falls sie das tun – damit ihre bevorzugte Klimazone ansteuern. Wenn dem so ist, würde sich eine Rückkehr in die kühleren Brutgebiete für sie nicht lohnen, könnte man annehmen. Dass die Sperlingsvögel doch zurückkommen, liegt nach den Erkenntnissen der Biologinnen daran, dass das Angebot an Brutplätzen und Nahrung in den gemäßigten und arktischen Breiten während des Sommers besser ist. Außerdem haben die Vögel dort womöglich weniger unter Nesträubern zu leiden.

Nahrungsreiche Habitate

Die Forscherinnen nehmen denn auch an, dass die Vögel das Zugverhalten nicht entwickelt haben, um dem Klima zu folgen, sondern eher um die Vorteile der nördlichen Sommer zu nutzen.

Mehr zum Thema 1/

„Unsere Studie zeigt, dass Klima nicht der einzig entscheidende Treiber des Vogelzugs sein kann“, sagt Ko-Autorin Susanne Fritz. Um die Zukunft von Zugvögeln vorherzusagen und sie zu schützen, sei es daher wichtig, die Veränderungen des Lebensraums in den Brutgebieten zu verstehen und nahrungsreiche Habitate zu erhalten.

Link zur Publikation